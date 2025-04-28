快訊

法國也受影響！西班牙、葡萄牙驚傳大停電 列車停駛地鐵疏散

克宮：俄羅斯再次準備展開和平談判 5月8至11日暫時停火

堂妹貼文掀波 蔡阿嘎向家人鞠躬道歉：我不是嘉義阿賢

首創「海纜聯防地區應變平台」 海委會攜手屏檢護通訊韌性

中央社／ 高雄28日電

台灣海底電纜近期遭破壞干擾，為強化地區聯防能量，海委會及屏東地檢署今天攜手成立「海纜安全聯防地區應變平台」；海委會表示，此為全國首創，盼守護海域安全與通訊韌性。

海洋委員會表示，為因應海底電纜遭受破壞所衍生的新興犯罪類型，並強化對國家關鍵基礎設施的地區聯防能量，今天由屏東地檢署檢察長陳盈錦主持「屏東地區查緝海底電纜受損或遭受破壞案件跨機關業務協調聯繫會議」。

海委會指出，由海巡署、屏東縣警察局、屏東縣調查站、南部航務中心、高雄港務分公司及中華電信股份有限公司等單位參與會議，討論屏東地區海纜犯罪威脅的應變共識，並成立「海纜安全聯防地區應變平台」，此次合作為全國首例，盼屏東能成為全國性示範，積累經驗提供其他縣市學習。

海委會今天發布新聞稿表示，屏東作為重要海纜出入海域地區，須成立專門海域海纜案件通報聯繫平台，盼透過此平台有效串連檢察機關、警調機關及行政部門，共同合作打擊破壞海纜等犯罪行為。

海洋委員會主委管碧玲指出，海纜是台灣數位生命線，今年已發生2起海纜重大受損案件，涉案權宜輪均具中資背景，不能坐視此類案件成為中國對台灰色襲擾手段，近期已強化重點海域監控與執法應對機制。

海委會指出，屏檢成為國內第一個與地方偵查及行政單位建立聯繫平台的檢察機關，盼透過檢、警、調查、通訊業者及各機關密切合作，全力守護台灣海域安全與通訊韌性，展現捍衛主權堅定決心。

屏東縣 海委會 海纜

延伸閱讀

印巴克什米爾地區連續4晚交火 聯合國促雙方克制

海外投資審查門檻擬放寬 特定國家、地區、技術會明確化

被問何時送海巡署解凍案 海委會副主委呆愣20秒答不出

「宏泰58」船長涉拖斷海底電纜遭訴 國台辦批：先定罪後調查

相關新聞

「標會」新科技？神說公司涉吸金 中檢押負責人扣30億

神說國際網路、中華資金公司曾獲媒體報導，標榜首創「標會」新系統科技，但兩公司被台中檢警掌握，涉嫌非法吸金，檢警在本月18...

僅因欠債...生日當天慘遭電擊虐死 法院判主嫌無期徒刑

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打...

受檢逃逸還交貨大陸人 海巡署查獲「走私事件」5嫌全收押

海巡署艦隊分署第九海巡隊近日執行海上巡防勤務時，查獲一起走私案件，逮捕5名嫌犯，全部法院裁定羈押禁見。

男子毒駕撞行人又輾壓肇逃 嘉檢依殺人未遂起訴

雲林縣林姓男子去年10月間凌晨疑吸毒後開車行經嘉義縣新港鄉撞上行人陳姓男子，林男不但沒關切，甚至再輾壓後逃逸，幸陳男送醫...

拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

劉姓保母姊妹涉嫌虐死男童剴剴，國民法官審理進入第二周，兩姊妹今天以證人身分被訊問，保母姊妹口徑一致，說剴剴身上的傷都是自己造成的。妹妹宣誓時，語速慢到一字一字斷開，但講到剴剴會不會自殘，她又突然恢復正常語速，甚至當庭模擬剴剴罵髒話，想力拚無罪。

與未成年交往還發生關係 渣男稱「沒感覺分手」遭判刑

彰化縣蘇姓男子打工結識國三女生，兩人進一步發展成男女朋友，多次發生性關係，女生的媽媽獲知後提告。彰化地方法院審結，蘇男犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。