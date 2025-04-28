受檢逃逸還交貨大陸人 海巡署查獲「走私事件」5嫌全收押

海巡隊檢視扣案船舶密艙。圖／金門地檢署提供 海巡署艦隊分署第九海巡隊近日執行海上巡防勤務時，查獲一起走私案件，逮捕5名嫌犯，全部法院裁定羈押禁見。

檢警調查，第九海巡隊4月16日下午發現由船長33歲張姓男子駕駛、搭載3名船員的「嬐○號」漁船，駛離禁（限）制水域進入大陸地區水域。巡防艇第PP-10039號隨即啟動警示燈光及鳴笛要求停船受檢，該船反而加速逃離，在金門縣南方24海浬處與一艘大陸船舶併靠，將船上不詳走私貨物搬運至對方船上。

海巡署表示，緊急調度第PP-3573號巡防艇支援圍捕，當天晚間11時許登船成功查緝，當場逮捕船長張男及3名船員，並扣押該船及船上無線電、電子海圖等航海設備。後續在檢察官張維哲指揮下，進一步執行拘提及搜索行動，逮捕「嬐○號」船舶所有權人36歲吳男，並查扣曳引機、堆高機及舷外機等物證。