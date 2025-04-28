涉走私貨物交大陸人還拒檢 金門檢方聲押5人獲准

中央社／ 金門縣28日電

張姓船長16日駕船載劉姓男子等人駛入大陸地區水域，在海巡示意受檢時竟加速逃逸，隨後涉嫌在金門外海向大陸船隻交付走私貨物，經海巡圍捕落網，張男等5人訊後遭金門檢方聲押獲准。

金門地檢署今天發布新聞稿指出，33歲張姓男子16日駕駛船舶，並搭載32歲張姓男子、39歲劉姓男子及36歲張姓男子3名船員，在晚上6時許駛出禁（限）制水域，並進入大陸地區水域，被海巡署艦隊分署第九海巡隊在執行海上巡防勤務時發覺。

檢方表示，第九海巡隊第「PP-10039」號巡防艇啟動警示燈光及鳴笛，示意張男駕駛船舶停船受檢，但張男涉嫌為規避檢查而加速逃離。

檢方指出，張男等人逃逸後，涉嫌在金門縣南方海域24浬處，與大陸地區人員駕駛的中國地區船舶併靠，將裝載不詳走私貨物搬運至對方船舶上。

檢方表示，經海巡署調度艦隊分署第九海巡隊第「PP-3573」號巡防艇前往支援圍捕，在16日晚上11時許登船檢查，當場逮捕張男等4人，扣得1艘船舶及無線電、電子海圖等航海設備，後續追查再逮捕36歲吳姓船舶所有權人，及扣得曳引機、堆高機、舷外機等物。

檢方指出，張男等5人涉犯懲治走私條例、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、違反國家安全法等罪嫌重大，並有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，均由檢方向金門地方法院聲請羈押禁見獲准。

海巡署 走私 金門

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