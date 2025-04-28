慘遭毆打、電擊！男被丟包醫院死亡 國民參審判兇嫌無期

中央社／ 台南28日電

台南李姓男子疑因債務糾紛與他人談判時，遭毆打、電擊後丟包在醫院死亡，南檢調查後起訴4嫌疑人；台南地方法院今天宣判2人無期徒刑，另2人分別判14年、14年6月。

此案經台南地方法院國民法官庭審理，今天下午宣判，其中曾仁宏、張峻嘉犯傷害致死罪，且為累犯，皆處無期徒刑並褫奪公權終身；另2名被告李家瑞、黃信雄分別判處14年、14年6月有期徒刑。全案可上訴。

台南地院指出，被告4人所為均犯刑法傷害致死罪，且為共同正犯，曾仁宏雖符合自首，但自首目的是要袒護其他被告，更試圖掩蓋真相，刻意誤導檢警辦案方向，讓人無法感受有真誠悔悟態度，對事實釐清沒有幫助，所以不能依自首規定減輕刑度。

台南地院指出，曾仁宏聲稱是自己一人犯案，且沒有拿電線電擊被害人，明顯是在袒護其他被告，其他被告則從案發至今均否認有一同參與犯案，互相掩護，意圖逃避司法責任，沒有任何深刻反省意思，1年多來未積極與被害人家屬達成和解，被害人家屬也沒收到一句真誠道歉。

台南地檢署調查發現，曾仁宏與死者李男有債務糾紛，於去年2月1日晚間約李男至台南新營區談判處理事宜，張峻嘉、黃信雄、李家瑞同在場，因談判過程對李男心生不滿，4人共同基於傷害犯意，分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李男。

檢方調查，4人在過程中除以電擊棒電擊李男，還臨時購買家用電源延長線，拆解後於李男身上形成通路，再接上室內插座通電方式，對李男持續進行電擊。

李男於隔日凌晨被載到柳營奇美醫院丟包，院方人員將李男送入急診室急救，但仍因遭持續毆打及電擊，導致多發性鈍傷及電擊傷，導致電流通過心臟傳導系統引發心因性休克而不治死亡；曾仁宏隨後到警局投案，警方擴大偵辦逮捕張峻嘉、李家瑞、黃信雄到案，移送檢方偵辦後，依傷害致死罪嫌起訴。

台南 國民法官 無期徒刑 自首

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