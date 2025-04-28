男子毒駕撞行人又輾壓肇逃 嘉檢依殺人未遂起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

男子毒駕撞行人又輾壓肇逃，嘉義檢方偵結依殺人未遂起訴。圖／資料照片
男子毒駕撞行人又輾壓肇逃，嘉義檢方偵結依殺人未遂起訴。圖／資料照片
雲林縣林姓男子去年10月間凌晨疑吸毒後開車行經嘉義縣新港鄉撞上行人陳姓男子，林男不但沒關切，甚至再輾壓後逃逸，幸陳男送醫後撿回一命；林男到案坦承毒駕，嘉義地檢署今天偵結，認其惡性重大，依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴書表示，34歲林男於去年10月6日凌晨3點26分，施用第三級毒品愷他命後，自雲林斗六市友人住處，駕駛小客車沿斗六市區道路及台78線由東往西方向行駛，途中接連闖紅燈、逆向、左右偏行、擦撞分隔島及電桿、撞擊平交道護欄等危險駕駛。5點7分林男開車經過嘉義縣新港鄉新中路時，疾駛撞飛同向的行人陳男，撞擊擋風玻璃後滾落地面，林男停車並搖下車窗查看，路人告知撞到人，不料林男竟加速前行，直接輾壓倒臥在車前的陳男後，逃離現場。

陳男因而受有骨盆骨折、雙側恥骨及右側薦椎骨折、右大腿碾壓血腫併持續皮下血腫、眩暈併左耳聽力受損、貧血等傷害，幸好旁人報警、消協助就醫後撿回一命。

林男肇事後駕車返回住處，由友人接應前往他處躲藏，且指示他人將車輛送修。警方調閱監視器，並傳喚到案說明，林男坦承毒駕肇事。

嘉檢偵結，林男施用毒品後注意力及反應力降低，無法妥適判斷路況及操控車輛，仍駕車上路，且多次闖紅燈、逆向行車及撞擊路邊設施等危險駕駛，漠視往來用路人安全，還追撞行人在肇事後未停留現場查看或為必要處置，駕車逃逸並躲藏他處，所生危害、惡性及違反義務程度甚鉅，事後也沒有與被害人或其家屬達成和解，依殺人未遂罪嫌起訴，建請量處適當之刑以示懲戒。

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嘉義 殺人未遂 闖紅燈

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