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男當詐騙車手又賴帳寵物旅館 彰院判刑

中央社／ 彰化28日電

方姓男子帶5隻臘腸狗白住寵物旅館超過半個月，期間出售帳戶替詐騙集團當提款車手，用部分贓款清償債務並犯下竊案。彰化地院依詐欺取財等罪，分別判應執行2年、6月刑期。

根據台灣彰化地方法院判決書，方姓男子於民國111年11月，與詐騙集團約定以新台幣15萬元出售其3個帳戶，並自願留宿汽車旅館被監控；詐團藉由假投資誘使21人匯款至方男帳戶，詐騙金額共約400萬元。

方男並接受詐團指示，赴銀行提領54萬餘元，其中50萬元清償債務，剩餘款項上交詐團成員。

他於被監控前，將飼養的5隻臘腸狗帶到寵物旅館住，半個多月後帶狗返家，向店家佯稱日後會付款，以此詐得價值2萬餘元不法利益。店家遲未收到款項，自知受騙報警。

方男又夥同他人，竊取某店家冷氣機，店家發現後報案，警方調閱監視器畫面，循線查獲方男。

判決書指出，方男一度辯稱，看臉書廣告到汽車旅館應徵工作，遭暴力對待，才被迫去申辦銀行帳戶給詐團使用，並曾傳訊向派出所求救，但警方稱無法進入旅館房間。法院函詢相關單位，逐一戳破方男謊言。

法官認為，被告正值青壯年，有餐飲、電機專長，卻不思以正當途徑獲取所需，對於部分犯行始終否認犯罪，試圖卸責脫罪；詐欺得利部分，雖坦承犯行，但尚未與被害人和解。

彰化地院依詐欺取財、竊盜、詐欺得利等罪判刑，針對不得易科罰金部分，應執行有期徒刑2年，併科罰金10萬元；得易科罰金部分，應執行有期徒刑6月。可上訴。

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