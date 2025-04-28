「標會」新科技？神說公司涉吸金 中檢押負責人扣30億

神說國際網路、中華資金公司曾獲媒體報導，標榜首創「標會」新系統科技，但兩公司被台中檢警掌握，涉嫌非法吸金，檢警在本月18日收網，帶回陳姓負責人等人到案，搜索15處，查扣公司帳戶、名車、房屋等動產、不動產，保全金額達30億元，檢方聲押禁見陳獲准，台中地檢署提醒被害人若因此案受害，可向檢警聯繫。

神說國際網路公司、中華資金公司曾獲媒體報導，標榜首創「標會」與新科技結合，創新研發「標會自動續標方法及其伺服裝置」，但兩家公司被檢警掌握，涉嫌違法吸金。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮後，在本月18日指揮調查局中機站、刑事局中打、第六警分局等單位展開行動，搜索神說公司等15處所，約談綽號「陳光」的陳姓負責人等人到案。

檢方訊問後，認陳姓負責人涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有羈押的原因及必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准；另外6名涉案人，分別以下20萬元至300萬元不等金額具保候傳。

台中地檢署表示，為保障被害人權益，落實台灣高等檢察署追贓返還、填補被害人損害的政策，此案除經搜索查扣不法所得的現金以外，另針對不動產、麥拉倫等豪車、神說公司等帳戶，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全金額共計約30億元。

台中地檢署提醒，民眾小心投資詐騙及不法吸金，切勿輕信顯不相當高額報酬之投資陷阱，若因投資本案吸金集團受有損害，請以下列網址，與承辦之司法警察機關聯繫，以確保合法權益https://forms.gle/woWya8Nnn4jz9V2h8