快訊

基檢偵辦死亡連署 領銜3人列被告、國民黨4黨工暫列證人

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

「標會」新科技？神說公司涉吸金 中檢押負責人扣30億

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

神說國際網路、中華資金公司曾獲媒體報導，標榜首創「標會」新系統科技，但兩公司被台中檢警掌握，涉嫌非法吸金，檢警在本月18日收網，帶回陳姓負責人等人到案，搜索15處，查扣公司帳戶、名車、房屋等動產、不動產，保全金額達30億元，檢方聲押禁見陳獲准，台中地檢署提醒被害人若因此案受害，可向檢警聯繫。

神說國際網路公司、中華資金公司曾獲媒體報導，標榜首創「標會」與新科技結合，創新研發「標會自動續標方法及其伺服裝置」，但兩家公司被檢警掌握，涉嫌違法吸金。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮後，在本月18日指揮調查局中機站、刑事局中打、第六警分局等單位展開行動，搜索神說公司等15處所，約談綽號「陳光」的陳姓負責人等人到案。

檢方訊問後，認陳姓負責人涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有羈押的原因及必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准；另外6名涉案人，分別以下20萬元至300萬元不等金額具保候傳。

台中地檢署表示，為保障被害人權益，落實台灣高等檢察署追贓返還、填補被害人損害的政策，此案除經搜索查扣不法所得的現金以外，另針對不動產、麥拉倫等豪車、神說公司等帳戶，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全金額共計約30億元。

台中地檢署提醒，民眾小心投資詐騙及不法吸金，切勿輕信顯不相當高額報酬之投資陷阱，若因投資本案吸金集團受有損害，請以下列網址，與承辦之司法警察機關聯繫，以確保合法權益https://forms.gle/woWya8Nnn4jz9V2h8

神說國際網路、中華資金兩間公司，被台中檢警掌握，涉嫌非法吸金，陳姓負責人遭羈押禁見。圖／本報資料照片
神說國際網路、中華資金兩間公司，被台中檢警掌握，涉嫌非法吸金，陳姓負責人遭羈押禁見。圖／本報資料照片

保全 吸金 被害人

延伸閱讀

違法吸金4.9億 數學老師投資電影 竟打造成龐氏騙局

中科二期擴建計畫 中檢今參與啟動採購廉政平台儀式

周刊控辦九州案有6瑕疵 中檢發聲明：與事實不符…多為被告說法

台中罷綠、罷藍委都有死亡連署 中檢已立案偵辦中

相關新聞

「標會」新科技？神說公司涉吸金 中檢押負責人扣30億

神說國際網路、中華資金公司曾獲媒體報導，標榜首創「標會」新系統科技，但兩公司被台中檢警掌握，涉嫌非法吸金，檢警在本月18...

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

劉姓保母姊妹涉嫌虐死男童剴剴，國民法官審理進入第二周，兩姊妹今天以證人身分被訊問，妹妹宣誓時，語速慢到一字一字斷開，但講...

拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

劉姓保母姊妹涉嫌虐死男童剴剴，國民法官審理進入第二周，兩姊妹今天以證人身分被訊問，保母姊妹口徑一致，說剴剴身上的傷都是自己造成的。妹妹宣誓時，語速慢到一字一字斷開，但講到剴剴會不會自殘，她又突然恢復正常語速，甚至當庭模擬剴剴罵髒話，想力拚無罪。

與未成年交往還發生關係 渣男稱「沒感覺分手」遭判刑

彰化縣蘇姓男子打工結識國三女生，兩人進一步發展成男女朋友，多次發生性關係，女生的媽媽獲知後提告。彰化地方法院審結，蘇男犯...

辦拳擊友誼賽打死人 拳擊俱樂部負責人判無罪

胡姓男子參加拳擊俱樂部舉辦的友誼賽，頭部遭重擊不治，台北地檢署相驗認為，俱樂部丁姓負責人未衡量選手的實力、未提供合適的護...

台版地面師騙局再現 詐團聯手不肖代書詐千萬警逮13人

新北市34歲鄭姓與30歲吳姓男子涉嫌成立詐團勾結不動產及放款業務，冒充檢警詐騙民眾誆稱涉及刑案要求監管財產，誘導被害人將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。