與未成年交往還發生關係 渣男稱「沒感覺分手」遭判刑

彰化縣蘇姓男子打工結識國三女生，兩人進一步發展成男女朋友，多次發生性關係，女生的媽媽獲知後提告。彰化地方法院審結，蘇男犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，共5罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

判決書指出，蘇男2021年在超市打工認識女生，開始交往，同年8月為她慶生時得知她滿14歲即陸續發生性關係，次數多到女生記不清楚，女生證稱兩人使用通訊軟體聯絡，以「噴水」、「左手比出食指、右手比出ok」等圖案約定要發生性關係，女生line蘇男「欲火焚身」，蘇男回覆「我幫你降溫」。

蘇男辯稱，跟女生交往約兩年，只有擁抱牽手而已，通訊軟體對話是為了安撫她才順著她講的話去回應，他們沒發生過性行為。蘇男的律師稱辯，女生自稱蘇男發生性關係，卻到2024年元月24日才提告，不足以證明兩人有性行為，且女生因不滿蘇男與另一名女子交往，曾要求寫下切結書，後懷疑蘇男未遵守協議內容而銜恨控告蘇男。

彰化地院審酌，蘇男明知女學生為14歲以上、未滿16歲的人，對於性行為的智識及自主能力均未臻成熟，竟未克制己身情慾衝動，對女生發生性行為，對女生的身心健全、人格發展造成影響，所為實屬不該；蘇男到案後否認犯行，雖願與女生以15萬元進行調解，但女生的母親表示蘇男迄今仍否認犯行，調解未能成立。