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力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」
劉姓保母姊妹涉嫌虐死男童剴剴，國民法官審理進入第二周，兩姊妹今天以證人身分被訊問，妹妹宣誓時，語速慢到一字一字斷開，但講到剴剴會不會自殘，她又突然恢復正常語速，甚至當庭模擬剴剴罵髒話，想力拼無罪。
一歲男童剴剴受虐案，預計5月13日一審宣判，保母姊妹口徑一致，說剴剴身上的傷都是自己造成的，庭上保母妹妹接受律師及檢察官詰問，她一坐上證人席，語速慢到一字一字講，讓國民法官們感到傻眼。
首先由保母姊姊律師，先問妹妹，「托育時會被帶上樓嗎」等簡單的問題，但她回答說，聽不懂，但提及剴剴是否會自虐，她又恢復正常語速，說有聽到姊姊轉述，剴剴會撞頭、尿濕，甚至學剴剴罵不雅字眼，又稱剴剴磨牙又摳手，親眼看過他3次跌倒撞頭，剴剴被照顧3個月，活在人間煉獄，保母姊妹庭上辯論堅稱無罪，就等國民法官做出審判。
現場有聲援剴剴民眾痛斥保母姊妹應該「下地獄！」
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