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台版地面師騙局再現 詐團聯手不肖代書詐千萬警逮13人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

警方拘提車手頭吳姓及鄭姓男子，檢察官複訊後聲押禁見獲准。記者黃子騰／翻攝
警方拘提車手頭吳姓及鄭姓男子，檢察官複訊後聲押禁見獲准。記者黃子騰／翻攝
新北市34歲鄭姓與30歲吳姓男子涉嫌成立詐團勾結不動產及放款業務，冒充檢警詐騙民眾誆稱涉及刑案要求監管財產，誘導被害人將房產抵押貸款，詐團再騙取被害人貸款。林口警獲報逮捕鄭男等13人依詐欺罪及洗錢送辦，鄭男及吳男也被羈押獲准。

據了解，這起宛如台版地面師的詐騙案起於去年（2024年）7月，張男向警方報案表示接獲自稱檢警來電指稱涉入刑案，需將名下資產交由司法機關監管，張男信以為真前後3次面交880萬元。但對方又聲稱需達1000萬元監管金額，但張男因現金不足，對方還安排自稱放款業務及不動產代書人員，與張男相約至地政事務所辦理房產抵押貸款，再將所貸款項交付假檢警，總計被詐金額高達1131萬餘元。

林口警獲報循線追查，於去年（2024年）7月至12月間陸續拘提包括主嫌車手頭鄭男、吳男、車手、監控手及掮客等共8人到案。隨後進一步調閱不動產及地政資料，發現代書與放款業務疑似涉案，今年3月25日至4月11日間分赴台中市及新北市蘆洲區等地拘捕放款業務廖姓女子、不動產代書陳姓與辛姓男子，以及金主吳姓與王姓男子共5人。

警方調查發現該詐團組織嚴密、分工明確，由假檢警負責威嚇與誘導、掮客協助接洽代書及貸款流程，並串連放款業務進行不動產抵押設定，營造出類似司法流程之假象，藉此詐取鉅額資金，宛如台版地面師。警方詢後將鄭男等13人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後將鄭男、吳男聲押禁見獲准，其餘11人則交保，警方將持續追查幕後主嫌及是否涉及其他案件。

詐團利用假造監管科收據詐騙被害人。記者黃子騰／翻攝
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