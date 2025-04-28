快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

聽新聞
0:00 / 0:00

做遊戲不懂血條叫HP 留美雙碩士工程師表現差被解雇

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

遊戲業示意圖。圖／AI生成
遊戲業示意圖。圖／AI生成
畢業於美國名校並取得電腦科學、語言學雙碩士工程師，在台灣某遊戲開發商任職14年，因不善交際，不懂遊戲等理由被公司解雇，他主張公司解雇不合法，提告爭取復職，高雄地院審理後，法官認為公司已給很多機會，工程師績效卻仍未達標，解雇合法，駁回工程師請求。

判決指出，這名工程師畢業美國紐約州立大學水牛城分校，且擁有該校雙碩士學位，回台後自2010年起在這家知名遊戲開發商任職，負責遊戲的前後端設計工作，每月薪資約4萬2950元。

去年5月間，公司以績效未達標等理由將工程師資遣，在公司任職14年，卻換來資遣下場令工程師不滿，他認為公司常以年紀、交際不善等理由挑剔，且將他從後端調至前端，也沒給予教育訓練，導致工作表現受影響，塑造成無法勝任工作解雇，並不合勞基法規定，提告爭取復職。

公司挨告後反駁，稱公司招聘工程師時並無前、後端之分，每名工程師本應具備前後端技能，是對方不願進行前端遊戲測試，還將工作推給其他人，拖累專案進度，因能力、專業跟不上專案，公司為他還啟動績效提升計畫，結果評量仍未達標，解雇對方合乎勞基法規定。

高雄地院審理時，法官傳喚工程師直屬主管作證，主管稱工程師雖有完成工作項目，但他不玩遊戲，對遊戲認知很膚淺，例如遊戲中的角色血量稱作「HP」，但對方竟不知道意思，導致每次企畫跟他溝通都要很大代價。

該主管還說，例如公司開發一款新遊戲，按理提告的工程師最熟悉框架，專案交給他處理卻沒有做出來，反而資歷不到二年的工程師，不到三個月就完成，他們不僅要緊盯進度，還要給予學習建議，結果卻仍無法改善，效率還日益低下。

法官依據工程師主管等人證詞，認為當時他受聘於公司時，確實具備前、後端工作能力，因此公司將他從後端調至前端測試工作，屬於合理業務調整，且他在多項專案中表現未能達標，公司仍提供多次改善機會，符合「解雇前應給予改進機會」的要求。

法官認定，這名工程師工作表現每況愈下，公司其他人已具備前後端共寫能力，但提告工程師進度仍為零，公司已針對他工作表現提出各項協助，但他依然故我，不按照主管規劃進度進行，解雇合法，駁回工程師請求。

主管 提告

延伸閱讀

Audi駕馭未來自由選：彈性購車方案 輕鬆擁有Audi Q8 e-tron！

高鐵端午疏運加開127班次列車 4月30日凌晨0時開搶車票

報稅季將至 保單借款放送優惠 協助民眾周轉資金

花旗：宏觀環境不確定性高 大降創意目標價

相關新聞

做遊戲不懂血條叫HP 留美雙碩士工程師表現差被解雇

畢業於美國名校並取得電腦科學、語言學雙碩士工程師，在台灣某遊戲開發商任職14年，因不善交際，不懂遊戲等理由被公司解雇，他...

惡質！上百車廢棄物倒宜蘭 宜檢起訴20名環保蟑螂、沒收2千萬

跨縣不法集團111年起把建築廢棄物倒在宜蘭，去年底更變本加厲大量入侵，宜蘭檢警環保等單位聯手查獲。全案偵查終結，宜蘭地檢...

家教老師變成狼！女童周末獨自上課 他摸胸還辯「搔癢」判關3年8月

台中市翁姓家教老師趁教室僅有11歲女童的機會，上課過程中以手觸碰腰部、撫摸胸部，直到女童掙扎才罷手，女童返家告知父母，女...

檢提鍾文智棄保潛逃案…聲請科技監控郭信良 高分院駁回

台南市前議長郭信良涉貪汙罪一審遭判刑13年，近日郭又因涉綠能弊案再度遭檢調約談，台南高分檢檢察官舉歷來議長，甚至鍾文智遭...

中壢二階罷免連署爆糾紛 黑衣男嗆聲女志工害怕備案

桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊昨天下午在中壢區福州二街設攤進行二階罷免連署，出現黑衣宋姓男...

立委點名包庇環保署之狼的高官須受懲 彭啓明：已上報行政院

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。