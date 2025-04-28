做遊戲不懂血條叫HP 留美雙碩士工程師表現差被解雇

遊戲業示意圖。圖／AI生成 畢業於美國名校並取得電腦科學、語言學雙碩士工程師，在台灣某遊戲開發商任職14年，因不善交際，不懂遊戲等理由被公司解雇，他主張公司解雇不合法，提告爭取復職，高雄地院審理後，法官認為公司已給很多機會，工程師績效卻仍未達標，解雇合法，駁回工程師請求。

判決指出，這名工程師畢業美國紐約州立大學水牛城分校，且擁有該校雙碩士學位，回台後自2010年起在這家知名遊戲開發商任職，負責遊戲的前後端設計工作，每月薪資約4萬2950元。

去年5月間，公司以績效未達標等理由將工程師資遣，在公司任職14年，卻換來資遣下場令工程師不滿，他認為公司常以年紀、交際不善等理由挑剔，且將他從後端調至前端，也沒給予教育訓練，導致工作表現受影響，塑造成無法勝任工作解雇，並不合勞基法規定，提告爭取復職。

公司挨告後反駁，稱公司招聘工程師時並無前、後端之分，每名工程師本應具備前後端技能，是對方不願進行前端遊戲測試，還將工作推給其他人，拖累專案進度，因能力、專業跟不上專案，公司為他還啟動績效提升計畫，結果評量仍未達標，解雇對方合乎勞基法規定。

高雄地院審理時，法官傳喚工程師直屬主管作證，主管稱工程師雖有完成工作項目，但他不玩遊戲，對遊戲認知很膚淺，例如遊戲中的角色血量稱作「HP」，但對方竟不知道意思，導致每次企畫跟他溝通都要很大代價。

該主管還說，例如公司開發一款新遊戲，按理提告的工程師最熟悉框架，專案交給他處理卻沒有做出來，反而資歷不到二年的工程師，不到三個月就完成，他們不僅要緊盯進度，還要給予學習建議，結果卻仍無法改善，效率還日益低下。

法官依據工程師主管等人證詞，認為當時他受聘於公司時，確實具備前、後端工作能力，因此公司將他從後端調至前端測試工作，屬於合理業務調整，且他在多項專案中表現未能達標，公司仍提供多次改善機會，符合「解雇前應給予改進機會」的要求。

法官認定，這名工程師工作表現每況愈下，公司其他人已具備前後端共寫能力，但提告工程師進度仍為零，公司已針對他工作表現提出各項協助，但他依然故我，不按照主管規劃進度進行，解雇合法，駁回工程師請求。