聽新聞
0:00 / 0:00
中壢二階罷免連署爆糾紛 黑衣男嗆聲女志工害怕備案
桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊昨天下午在中壢區福州二街設攤進行二階罷免連署，出現黑衣宋姓男子鬧場，市議員黃崇真今天上午陪志工備案，中壢警方表示，案情請示檢察官後，通知雙方到案說明，訊後將宋男依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊在中壢區福州二街設攤進行二階罷免連署過程，在場女志工遭黑衣人大聲嗆聲引起糾紛，黃崇真表示，看到志工冒險錄下影片，聽了真的很心疼。26日志工在罷免連署現場，一男子出來恐嚇，為顧慮志工安全，他請志工先撤離，再另找安全的地點，繼續做罷免連署活動，今天陪志工向警方備案，保護志工安全和權益，也呼籲民眾不要有激進行為，以免面臨刑責。
根據現場錄影，黑衣男子向志工嗆聲，罷團志工在朋友的店前擺攤影響生意，要求「10分鐘內給我消失….不然很慘」、「浪費國家公帑」、「再看到一次打一次」，造成志工害怕。女志工表示，當時看到黑衣年輕人走過來大聲譙人說「把旗子收來，把東西載走」，還說限10分鐘離開，男子聲音很大，讓她們很害怕。
中壢警方表示，中壢福州二街發生民眾糾紛，警方獲報立即派員到場，經了解，33歲宋姓男子不滿罷團未經同意在友人店前騎樓擺攤罷免連署，影響生意，宋男並對70歲、65歲兩黃女志工語氣措詞不佳，警方趕到現場已無口角爭執，並均表示不提告，經檢視員警到場前側錄影片，並請示桃園地檢署後，通知雙方到案說明，等宋男完成筆錄後，警方將依恐嚇罪嫌函送桃檢偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言