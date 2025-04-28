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惡質！上百車廢棄物倒宜蘭 宜檢起訴20名環保蟑螂、沒收2千萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

為了達到一次大量載運，不法集團竟出動大型「鷗翼車」做為犯案工具， 載運大量廢棄物入侵宜蘭。圖／環保局提供
為了達到一次大量載運，不法集團竟出動大型「鷗翼車」做為犯案工具， 載運大量廢棄物入侵宜蘭。圖／環保局提供
跨縣不法集團111年起把建築廢棄物倒在宜蘭，去年底更變本加厲大量入侵，宜蘭檢警環保等單位聯手查獲。全案偵查終結，宜蘭地檢署認為嚴重污染環境、犯行損害極大，今起訴20名環保蟑螂，洪姓及王姓主嫌各處2年10月、2年8月有期徒刑，聲請沒收犯罪車輛14部及犯罪所得約2000萬元。

地檢署指出，洪姓、王姓等20人自111年起至113年底間，承攬清理營運場所營建及裝潢工程廢棄物後，承租新北市板橋區、蘆洲區、新店區閒置土地或廠房，作為非法貯存廢棄物場所，再把這些廢木材、廢木板、袋裝木屑、廢鐵片、廢冷氣水塔外殼、廢塑膠、太空包、廢棄磚瓦石塊、廢泡棉、廢木櫃、廢玻璃、廢塑膠地板等大量廢棄物，跨縣載入宜蘭礁溪鄉、員山鄉及冬山鄉等偏遠地區，非法棄置上百車次，牟利2000萬元。

去年底，民眾發現數量驚人的廢棄物向縣環保局檢舉，經葉怡材檢察官指揮縣警局刑大、第七總隊刑大與宜蘭環保局、新北環保局成立檢警環聯繫平台，去年12月30日及今年2 月18日展開兩波搜索查扣人車，一舉瓦解不法環保蟑螂集團。

環保局表示，都會區的都更案件多，廢棄物產生量逐年成長，處理量能非常有限，清除處理價格又節節攀升，導致不法集團藉由偷倒廢棄物謀取暴利；不肖業者為了賺取清理廢棄物的價差，貨運業者則是貪圖運費等利潤，共同參與棄置集團。

查緝時發現「環保蟑螂」集團大多利用小貨車靈活可通行國道，進出頻率高，另為了達到一次大量載運，竟也出動大型「鷗翼車」，此外還在回頭車群組招攬駕駛，大台北地區的回頭「菜車」派上用場；載運棄置時採用密閉車廂、後車斗完整覆蓋，掩人耳目，難以察覺，「化整為零」由「前導車」引領團夥前往棄置地點，抵達時安排夾子車、怪手、吊車等工具車輛，協助將廢棄物卸下棄置。

檢方認為，不法集團牟求龐大利益，從全台各地承攬廢棄物清除業務，長期將廢棄物載至宜蘭地區傾倒、堆置，嚴重污染環境，犯行損害極大，依違反廢棄物清理法的非法提供土地及非法清理廢棄物，對20名環保蟑螂提起公訴，兩名主嫌具體求刑，並聲請法院沒收扣押載運廢棄物的大小貨車14部，沒收不法犯罪所得約2000萬元，以彰法治。

載運棄置時後車斗完整覆蓋，掩人耳目，由「前導車」引領前往棄置地點，再安排怪手、吊車等工具車，協助將廢棄物卸下棄置。圖／環保局提供
載運棄置時後車斗完整覆蓋，掩人耳目，由「前導車」引領前往棄置地點，再安排怪手、吊車等工具車，協助將廢棄物卸下棄置。圖／環保局提供
宜蘭偏遠地區被傾倒大量廢棄物，環保局要求不法集團要全部清除乾淨。圖／環保局提供
宜蘭偏遠地區被傾倒大量廢棄物，環保局要求不法集團要全部清除乾淨。圖／環保局提供
宜蘭偏遠地區被傾倒大量廢棄物，環保局要求不法集團要全部清除乾淨。
宜蘭偏遠地區被傾倒大量廢棄物，環保局要求不法集團要全部清除乾淨。
宜蘭檢警環成立聯繫平台，查扣不法載運廢棄物入侵的車輛。圖／環保局提供
宜蘭檢警環成立聯繫平台，查扣不法載運廢棄物入侵的車輛。圖／環保局提供

宜蘭 廢棄物 環保局

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