快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

聽新聞
0:00 / 0:00

家教老師變成狼！女童周末獨自上課 他摸胸還辯「搔癢」判關3年8月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
台中市翁姓家教老師趁教室僅有11歲女童的機會，上課過程中以手觸碰腰部、撫摸胸部，直到女童掙扎才罷手，女童返家告知父母，女童父親以LINE質問翁「你是禽獸嗎」，最高法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判3年8月徒刑定讞。

翁平時在台中市經營家教班，而女童自2022年3月開始，每周二、五固定在家教班上課，因女童2023年11月6日周五作業繁多，女童母親聯繫把授課時間改到隔天週六才上課。

翁2023年1月7日晚間6時至9時間，趁教室內只有女同一人上課，先以手觸碰腰部，並以身體逐漸靠近女童，強行將手伸進女童衣服內撫摸胸部，女童掙扎抗拒，他才停止。

女童母親當晚接下課，發現女童神情有異，經詢問才知悉翁的行徑，並轉知女童父親；女童父親傳訊息質問翁，「你是禽獸嗎」、「你生個女兒我來摸好不好」，之後報警處理。

翁否認犯行，並供稱當天是正常上課，難免會有一些肢體上接觸，平常上課也是這樣子，他沒有手伸進去女童衣服裡面，也沒有摸胸部，只有因對女童搔癢而隔著衣服觸碰腰部。

法院審酌證人說法等卷證資料，認為翁為滿足私慾，沒有思及被害人年紀尚小就動手猥褻，嚴重戕害女童身心健全成長，摧殘國家幼苗，違反社會善良風俗，惡性不淺，且犯後否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，且至今未與被害人達成和解。

一、二審依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪判處3年8月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

女童 家教 猥褻

延伸閱讀

她列三經歷嘆「Z世代超沒素質」…網共鳴推測原因

去美國生活英文真能進步嗎？過來人揭關鍵：恐不進反退

想去菲律賓語言學校…家人卻稱很恐怖 過來人：沒想像中可怕

獨／澳男娶台灣妻彰化當家教 猥褻2童「停不下來」今重判

相關新聞

做遊戲不懂血條叫HP 留美雙碩士工程師表現差被解雇

畢業於美國名校並取得電腦科學、語言學雙碩士工程師，在台灣某遊戲開發商任職14年，因不善交際，不懂遊戲等理由被公司解雇，他...

惡質！上百車廢棄物倒宜蘭 宜檢起訴20名環保蟑螂、沒收2千萬

跨縣不法集團111年起把建築廢棄物倒在宜蘭，去年底更變本加厲大量入侵，宜蘭檢警環保等單位聯手查獲。全案偵查終結，宜蘭地檢...

家教老師變成狼！女童周末獨自上課 他摸胸還辯「搔癢」判關3年8月

台中市翁姓家教老師趁教室僅有11歲女童的機會，上課過程中以手觸碰腰部、撫摸胸部，直到女童掙扎才罷手，女童返家告知父母，女...

檢提鍾文智棄保潛逃案…聲請科技監控郭信良 高分院駁回

台南市前議長郭信良涉貪汙罪一審遭判刑13年，近日郭又因涉綠能弊案再度遭檢調約談，台南高分檢檢察官舉歷來議長，甚至鍾文智遭...

中壢二階罷免連署爆糾紛 黑衣男嗆聲女志工害怕備案

桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊昨天下午在中壢區福州二街設攤進行二階罷免連署，出現黑衣宋姓男...

立委點名包庇環保署之狼的高官須受懲 彭啓明：已上報行政院

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。