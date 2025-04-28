立委點名包庇環保署之狼的高官須受懲 彭啓明：已上報行政院

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾和性侵行為，目前已羈押禁見獲准。立委質詢時表示，包庇李性騷的高官，如環保署前署長張子敬等必須要被懲處，才是還給受害人的正義，環境部長彭啓明表示，已上報監察院和行政院來處理。

日前本報獨家報導指出，李健育因涉嫌性騷與性侵已羈押禁見獲准，隔天台中地檢署發布新聞稿指出，今年4月17日婦幼專組檢察官謝怡如指揮婦幼警察隊持法院核發之搜索票，搜索李的住居所等處，並核發拘票將李拘提到案。經訊問後，認定李於2022、2023年間多次利用公務、出差之機會，對多名女性職員下手實施性侵害，涉犯刑法第221條之強制性交、第224條之強制猥褻及第228條之利用權勢猥褻等罪犯嫌重大，且有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長列席報告業務狀況，並備質詢。

民眾黨立委陳昭姿質詢表示，雖然李健育被監察院彈劾，如今也被收押禁見，但當初包庇的人到現在還沒得到應有的懲罰，李健育的辯詞卻是「我的個性外放、穿著比較帥氣，也會關心女同仁，對於肢體上的接觸，這是我的壞習慣，但只要對方拒絕我絕對不會做，但為何在我任內沒有反映，等我離開後才進行這些爆料，不曉得為何我任內的時候她們都不說，我的行為並不過分」。

陳昭姿問彭啓明對李的證詞是否能接受，彭啓明表示「我聽不下去，拒絕性騷是做人的基本原則，但在這些證詞裡自己都看不到」，很高興一周前看到李被收押，環境部有請5名外部委員調查部內的行政程序是否有瑕疵，也有懲處名單出來，然而有些人已經不在部裡任職，有些人則還在，對於不在部裡職位的人士，已有上報到監察院和行政院來處理。

陳昭姿說，下屬不敢爆料就是怕秋後算帳，怕申訴後在職場上會被刁難，李健育這麼囂張就是因為背後有官官相護，有恃無恐下導致受害人越來越多，這麼多年來是誰的包庇而讓受害者求助無門？當時的環保署長張子敬、主秘葉俊宏難道沒有責任？這次的懲處名單有包括張子敬和現任政務次長葉俊宏？李健育雖然已經落網，但很多受害者最擔心的是包庇者是否有被懲處，這才是關鍵。

彭啓明並未直接指名道姓，僅表示「有一位已經不在職位，也已經退休了（張子敬），但他確實有責任，有報到行政院，另一位（葉俊宏）是否有責任，委員會有進行相關討論，都會尊重委員會的建議。

國民黨立委王育敏質詢時指出，李健育多年涉及職場性騷，甚至涉及性侵，顯見環境部申訴機制通通失靈，監察院報告特別指出，前署長張子敬批示公文看到時卻不認為李健育的行為沒有不妥，要如何確保未來環境部對職場性騷的申訴機制不會吃案或失靈？