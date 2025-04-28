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關鍵時刻截圖專欄作家臉書挨告 劉寶傑4人不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

專欄作家孫瑋芒去年見新聞報導，「傳某政論節目中媒記者棚內盯梢」隨後在個人臉書指就是東森電視製播的「決戰關鍵」，且認為2天後節目「關鍵時刻」截圖這則貼文當成背版，影射他是「網軍」，提告東森董座林文淵、前主持人劉寶傑等4人涉加重誹謗等罪，檢方今偵結給予不起訴處分。

去年6月25日自由時報報導，「傳某政論節目中媒記者棚內盯梢」內容提及「已有一家電視台與中共官媒進行合作，由新華社駐台記者趙博負責盯場...」

檢方指出，孫瑋芒看到新聞報導後，參考同日立委沈伯洋貼文「中國的手伸入政論節目」、網友jay貼文「插手的節目應該就是東森的決戰關鍵，以關鍵時刻模板改裝的周末版節目」判斷後發布臉書貼文「就是決戰關鍵啦！」提及「東森新聞台政論節目決戰關鍵兩個多月前(3/30)開播，以當紅帶狀節目關鍵時刻為模板」；2天後關鍵時刻在節目上截圖這則貼文「自清」

孫瑋芒提告，去年6月27日「關鍵時刻」將他的貼文截圖當作背版，由前主持人劉寶傑、來賓張禹宣涉指摘他「網軍、側翼、中國噁心文化先羅織、再鬥臭」等語，以言語、動作誹謗並影射他是「網軍」，提告劉寶傑、張禹宣、製作人吳愷昕、東森電視董事長林文淵4人加重誹謗、侵害著作人格權。

檢方認為，關鍵時刻製作單位將臉書大頭照、暱稱「打馬賽克」遮掩，節目中也沒有講出孫的姓名和臉書名稱，觀眾無從這則截圖貼文得知發文者；再者，當日關鍵時刻目的是「自清」表達節目遭受網路攻擊的臉書貼文來源， 貼文內容涉東森電視與節目的名譽，與新聞共中利益相關，屬可受公評之事，全案犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

另，東森電視認為名譽受損，提告孫瑋芒加重誹謗罪，北檢日前調查認為，孫已合理查證而發貼文評論，主觀上應無誹謗他人名譽的故意或實質惡意，為不起訴處分。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

劉寶傑 提告 網路攻擊

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