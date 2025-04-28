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統促黨為郭台銘收購連署選總統 黨副主席向公庫支付300萬判緩刑5年
中華統一促進黨副主席李宗奎被控替鴻海集團創辦人郭台銘、賴佩霞連署參選總統收購連署書，台北地院審理，李認罪，合議庭今依總統副總統選舉罷免法連署行賄罪判李有期徒刑2年，併科罰金600萬元，緩刑5年，向公庫支付300萬元，褫奪公權4年。
台北地檢署共起訴8人，李宗奎認罪外，其餘被告也認罪，合議庭分別對他們判刑。本案可上訴。
本案源於士林地檢署2023年間查獲「溫泉大亨」陳仲明涉嫌花200多萬元買個資幫郭台銘連署，檢察官偵辦諭令陳以300萬元交保。
調查局新北市調查處追查相關金流發現，李宗奎涉嫌以每張連署書300元的代價為陳仲明收集個資，2023年11月發動搜索、約談，諭令李宗奎以60萬元交保，2024年9月偵結起訴本案。
檢方起訴說，2023年10月李宗奎受陳仲明委託，希望讓郭台銘、賴佩霞連署過關，提領150萬元給公司會計許淑玲、司機賴俊偉及其女友潘貞竹、友人郭優能、王繼榮、高峰等人，再以每份300元的對價收購連署書，計取得上千份連署書。
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