統促黨為郭台銘收購連署選總統 黨副主席向公庫支付300萬判緩刑5年

若是買房在集合式住宅大樓，由於土地面積有限，地下停車場不少都會採用機械式停車位，以增加車位數量，但機械車位牽涉到設備與共用等問題，往往也是社區住戶出現糾紛的常見原因。台中一處社區地下三樓就裝設機械車位，一個位置可停上下兩台車，但上層的沈姓車主不顧社區規定，硬是把超重的車輛停入車位，導致下層黃姓車主的停車板因此下陷數公分。 黃姓車主擔心未來停車安全出狀況，於是向法院提告要求沈未來不得停放超重車輛，但沈竟反告請求法院禁止黃繼續使用下層車位，還在訴訟中把黃酸了一頓，結果最後沈不但輸了官司，被法院要求未來不得將超重車輛停放進上層車位外，還得另外賠償黃姓車主5萬元。為何法院可以限制個人使用專有部分？這與公寓大廈管理條例的哪條霸王條款有關？本周聯合報數位版法律快譯通專欄，將為讀者詳解，歡迎訂閱分享。

2025-04-28 10:30