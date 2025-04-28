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埤塘遭濫倒 負責人送辦罰90萬
桃園市中壢體育園區新完工人行道、交通號誌3月屢遭損壞，市府追查發現大量砂石車出入，園區南側1處埤塘遭非法棄土，面積達2000多坪、廢土逾1萬立方公尺，市府本月22日查扣挖土機，將現場負責人移送法辦，並開罰90萬元。
涉案的建築工地已勒令停工，桃市都發局說，還在調查，是否累犯還無法得知。
市府表示，遭傾倒廢土的埤塘在中壢體育園區附近，屬都市計畫農業區，為私人產權。今年3月工務局巡查，發現體育園區新完工人行道遭破壞，交通號誌被撞壞，循線發現砂石車、挖土機傾倒土方，隨即展開調查。
經數日調查監控，市府人員發現該地有大量砂石車出入，即整合都發、環保、警察局等聯合查緝。都發局表示，已掌握複雜土方網絡，來源包括境內建築工地及外縣市業者，建管處已勒令該工地停工，違法棄置土方全數載回原處。初步勘查，非法傾倒面積達2000多坪，預估廢土量逾1萬立方公尺，將要求地主及行為人改善。
市府除依「都市計畫法」開出累計60萬元罰單，另依廢棄物清理法，扣留現場作業機具。稽查人員發現，傾倒廢土範圍擴至對側另1口埤塘，違法廢棄土堆置快速，市府再祭出30萬元罰單，前後總計開罰90萬元罰緩。
民眾曾向議員反映，住家附近頻出現可疑車輛進出，近日大雨過後，溝渠被黃土淤塞，積水嚴重，沒想到體育園區旁竟成非法廢土場。
都發局表示，桃園境內工地出土須加裝GPS追蹤實施多年，但廢土問題為全國系統問題，不僅限於單一縣市。被發現的廢土來源橫跨多個縣市，市府說，主因沒法源要求業者申報土方流向，須從源頭管控土石方流向。
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