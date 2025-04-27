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北市兩公車追撞9人送醫 駕駛稱「腳滑」沒踩好煞車肇事
陳姓男子今下午駕駛公車經台北市大安區忠孝東路，追撞前方停等紅燈的一輛公車，9人被送醫治療無大礙。陳稱「腳滑」未踩好煞車肇事，警方研判可能也未保持安全距離，肇事責任待調查。
警方調查，45歲陳姓男子駕駛公車，今下午1時許沿忠孝東路3段往西行駛，經217巷口追撞前方停等紅燈52歲陳姓男子駕駛公車車尾。
肇事公車乘客5名女子、2名男子共7人被送醫，其中6人輕微擦挫傷，1人無明顯外傷；遭撞公車駕駛及1名女乘客共2人被送醫，均無明顯外傷。
陳稱，「腳滑」未踩妥煞車而不慎追撞，警方檢測未酒駕，研判可能也未保持安全距離，調閱監視器及行車記錄器調查。警方提醒，駕駛應隨時留意車前狀況，確保行車安全。
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