駕照因酒駕被吊銷...開車遇警突異常緩慢 挨罰36000元

李姓男子駕照已因酒駕被吊銷，5年來多次開車無照駕駛被警方舉發；他再次無照上路，看到巡邏員警後速度異常緩慢，還佔用機車停等區，員警一查發現他是無照慣犯，再次開罰。李提告主張他這次沒有違規，警方違法任意攔查，法院判他敗訴。

判決書指出，李姓男子2023年11月4日晚間11時許，開車行經台南市永康區永大路三段與埔聖街交岔路口，被員警發現他未繫安全帶攔查，更發現他5年內多次無照駕駛被抓到，依法舉發，移送交通局；交通局分別裁罰1500元、36000元。

李不服，向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟，主張他當天正常行駛，並無客觀危害第三方安全及任何違規，警方違反警察職權行使法任意攔查，交通局裁決違法，請求撤銷罰單。

交通局指出，依據員警現場採證影片，李的違規行為屬實，李未繫安全帶被攔查，又被發現於吊銷駕駛執照期間，未領有駕駛執照再次開車上路，裁罰並無違誤。

法院當庭勘驗員警採證影片，當時李姓男子在馬路上看到警察後，速度就異常降慢，隨後停在機車停等區等待紅燈；員警見狀查詢車號，發現車主已因酒駕吊銷且5年內多次無照駕駛遭警方舉發，上前目視發現李還沒繫安全帶，請他將車輛移置路旁，依法開單。