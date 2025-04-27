台中女會計穿情趣內衣大戰人夫23個月 正宮獲賠25萬

台中市一名女會計被與公司已婚男同事有染，交往23個期間，發生數十次性關係，還與人夫一同購買情趣內衣、情趣用品使用。男同事妻子主張侵害配偶權，求償120萬元，台中地院審酌雙方經濟狀況等情狀後，判女會計得賠25萬元，可上訴。

判決指出，一名女會計被控與公司已婚男同事有染，從2021年初至男同事妻子得知丈夫外遇關係為止，二人至少交往23個月，人夫坦認，每月都與女會計在汽車旅館、辦公室、住家發生性關係，至少一至兩次。

另外女會計也與人夫合買情趣內衣、情趣用品，增加刺激感，女會計也曾穿著情趣內衣傳送給人夫，男同事妻子主張女會計至少與丈夫發生44次性行為，另外也傳送3次穿著情趣內衣的照片給丈夫，求償120萬元。

台中地院審理時，女會計主張，案發後已被公司主管關切後離職，後來求職不順，與另名男子結婚後，又被丈夫看到此件民事訴訟狀，當時懷孕已18周，被丈夫要求人工流產，她的人生已因此事付出慘痛代價，請求法官減輕賠償金額，也主張她與男同事僅發生2次性關係。