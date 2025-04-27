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影／車手繞過半個台灣詐錢 宜蘭超商店員報案逮人可領5萬獎金
詐團女車手昨天從高雄遠赴宜蘭取款，前往便利超商拿了4張提款卡重覆操作提款機領錢，行逕怪異，被眼尖的店員查覺報警。警方獲報到場發現她眼神閃爍，對於為何大額提款交代不清，最後承認自己是車手被警方帶走，而這名機警的超商店員將可領到5萬元檢舉獎金。
警政署從4月起全台展開「百斬計畫獎5萬」行動，鼓勵警民合作，檢舉詐騙、領獎金。蘇澳警方表示，這名胡姓女車手昨天從高雄來到宜蘭犯案，某超商店員見她在提款機前面，持不同提款卡持續操作提款機，查覺有異，聯繫警方到場盤查時，該女子針對持有提款卡來源說詞反覆，經突破該女心房，才坦承是提款車手。
警方當場查扣提款卡4張、喪屍菸彈1個及22萬餘元贓款等證物，全案依違反詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦，後續將溯源追查詐團共犯及毒品來源。
另有一位孟姓假投資車手，日前佯稱有香港房地產可投資，先前已詐騙被害人200萬元，又要求必須再面交300萬元，幸虧被害人保持戒心，通報警方到場，順利查緝車手到案，保住300萬元不再被詐。
警方表示，百斬計畫鼓勵大家從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，經向警方檢舉詐欺案件，由警方成功拘捕犯嫌移送地檢署偵辦者，經審核通過獲頒新臺幣5萬元檢舉獎金，檢舉方式除了電話報案，也可透過165打詐儀錶板https://165dashboard.tw。
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