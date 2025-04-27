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新北水肥倒台北 業者夫婦偽造清運紀錄獲緩起訴
北市信義區某衛生清潔社的朱姓負責人與其吳姓妻子，去年6月間，無視業者應以網路確實申報廢棄物清除情形，及清運用水肥車設有GPS定位系統等，先前往新北市某處抽取水肥後，將車輛暫時停放在北市萬華區巷弄內，製造清運水肥假象，再將原有新北抽取的水肥載往北市迪化汙水廠傾倒。新北地檢署依違反廢棄物清理法，命2人支付公庫1萬元後緩起訴。
檢警調查，朱、吳2人共同經營的該間維生清潔社，領有新北市政府廢棄物丙級清楚許可證，平時由丈夫朱男負責替客戶抽水肥、疏通水管；妻子吳女負責申請許可證、上網申報，對社方應負確實申報義務均相當了解。
但2人因便宜行事，去年6月11日先前往新北市某處抽取水肥後，駕駛水肥車前往台北市萬華區艋舺大道388巷附近並停留17分鐘，製造在該處清運水肥的假象，再將原本自新北抽取的水肥載往台北市迪化汙水廠水肥站傾倒。
事後再由朱男填載虛偽的建築物名稱、地址和所有人委託清運契約書，交由吳女藉由網路進行不實申報，藉此損害主管機關對於廢棄物清除的管理、查核與監督。2人到案後坦承不諱，檢察官考量2人並無相關犯罪紀錄且深表悔悟，因此命2人於1年緩起訴期間內，應各支付公庫1萬元，以勵自新。
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