騎士不滿被按喇叭當場停馬路正中央 挨罰1萬8、扣牌6月

李姓男子騎車自內側車道切到正要左轉的高姓男子轎車前方，高不滿連續按喇叭，李竟將機車擋在馬路正中間，下車跟高理論；高向警方檢舉，李被開出18000元罰單、吊扣牌照6個月。李不服，主張自己獲檢察官不起訴，向法院請求撤銷罰單，法院判他敗訴。

判決書指出，李姓男子2023年1月31日晚間10時許，騎車行經台南市北區和緯路時，自內側車道騎到準備左轉的高姓男子轎車前方，高連續按喇叭，李當場停車，轉身理論；高報警提告，並檢舉李「非遇突發狀況，在車道中暫停」、「非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停」。

台南市警第五分局對李開出違規罰單，李提出申訴，去年9月交通局認定違規屬實，裁處李「罰鍰1萬8000元，並應參加道路交通安全講習」、「吊扣汽車牌照6個月」。李不服，向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟。

李姓男子主張，當天他受到高姓男子車輛強光照射及高聲喇叭驚嚇，本能上停下來，符合刑法第24條「因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰」以及行政罰法第12、13條規定，應不予處罰。

李認為，當天是高姓男子不讓他離開現場，高還提告強制罪，台南地檢署檢察官已經處分不起訴，足以證明他沒有「非遇突發狀況，在車道中暫停」違規行為。另交通局延宕263天才裁決，違法行政程序法，裁處不論是裁量怠惰還是時間延宕，均已歸於裁處權消滅結果。

交通局指出，檢視採證影片，李姓男子騎車自畫面左側切至高姓男子轎車前方，高隨即按鳴喇叭，李聽聞喇叭後減速並於前方車道中暫停，回頭與高發生爭執；當時現場車流順暢，並無阻塞情形，路面亦屬平坦且無障礙物。

交通局認為，李於行駛過程中暫停，迫使高必須調整行車速度，以免發生碰撞事故，本案「非遇突發狀況，在車道中暫停」違規事證明確，舉發機關據此製單舉發，並無違誤。

法院當庭勘驗採證影片，高姓男子原本在停等紅燈，綠燈時準備左轉，李姓男子機車從左側切到高的前方，高按鳴喇叭一長聲、一短聲後，李亮起煞車燈，高再按鳴喇叭一長聲；李將機車停在中線車道上，下車走到高的車邊，兩人展開爭執。

畫面中，高稱「可以不要擋路嗎」，李說「我找110來」，高回覆「我幫你打了」，李再說「沒問題」；高表示「我有行車紀錄器，你這樣子切過來，對嗎」、李回覆「沒有關係啦，那你這樣叭對嗎」，高再問「為什麼不對，你可以這樣弄嗎」，李則說「沒有關係啦」。

法院說明，從影片可見，高在前方道路狀況並無人車、障礙物、動物情況下，突然停車，已危害後方來車行車安全；高姓男子對李提出妨害自由刑事告訴，雖經檢察官處分不起訴，但刑事犯罪構成要件與行政法違規行為要件並不相同，不起訴處分與違規事實認定無涉。

法院認為，即使高姓男子報警，要求李不能離開，然兩車並未發生道路交通事故，李並無暫停於車道必要，且為避免影響現場交通往來秩序，自應移往路邊；至於李主張交通局裁處權因裁量怠惰、時間延宕已歸於消滅，依行政罰法規定，裁處權是逾3年才會消滅。