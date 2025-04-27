詐團軍事化？「上工守則」明定服儀整齊、不抽菸吃檳榔

新北市三峽警分局日前逮捕一名投資詐團的面交車手，竟然是1名另有工程師正職工作的廖姓男子，詐團在應徵守則明定上班時「不准穿拖鞋、服儀整齊、不抽菸、不吃檳榔」，否則罰款3000元，上工前更要求每位車手自拍一張照片回傳，宛如阿兵哥檢查服裝儀容一般。足見現下詐團的組織嚴密，帶人如帶兵。

警方調查，被害人為48歲的潘姓女居服員，今年1月在抖音觀看一則直播主股票教學的影音，進而加入對方的Line後，被引導進入名叫「股市交流」的大群組，裡面每天有老師股票教學。

潘女原本僅「潛水」不動作，但3月突然收到群組內一名賴男私訊，不斷吹噓自己操作成功賺大錢的心得，被害人禁不起誘惑，於是開始下載投資APP，前後共面交4次共230萬元，將辛苦存下的血汗錢通通交給取款車手，換來4張收據。

最後潘女因資金被榨乾，對方仍不斷慫恿加碼，找上女兒求助才驚覺遇上詐團。

三峽警分局北大派出所所長李勁緯獲報後，決定「將計就計」，請被害人佯稱欲再度投資100萬元，和詐團相約當面交款，待車手獨自現身，一旁埋伏員警便一擁而上當場逮捕，並起出作案用手機、存款憑證單、工作證等證物。

警方查出，該名廖姓車手原為桃園某公司的工程師，月薪僅3萬出頭，為了多賺點錢鋌而走險加入詐團，上網應徵車手，對外佯裝為外勤專員，詐團上游並訂定「工作守則」，要求「上班不是開玩笑、不得無故缺席；上班服儀整齊、不穿拖鞋、不抽菸、不吃檳榔；上班不帶朋友親人小孩；違者遭客戶檢舉罰款3000元」等，同時要求每次上工都要傳一張自拍照，檢查儀容同時取信於被害人。