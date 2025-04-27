台中商人賭輸2300萬 欲還三成遭暴打恐嚇 警送辦8人

台中市連姓商人自稱是對日抗戰連姓將軍之孫，上月底時前往西屯區一間商辦大樓內，以一注100萬，輸了2300萬元，不過他朋友「小士」在開局前與他約定，賭輸僅需給賭場三成，七成由「小士」處理，不過對方約出他後，以球棒等器械毆打、出言恐嚇，要他還債，警方獲報後，循線將涉案賴姓男子等8人依妨害自由等罪送辦。

連姓商人向媒體爆料，他在上月底前往西屯區一間賭場賭博，因綽號「小士」的友人是該賭場的代理人，「小士」向他宣稱，該賭場是「三七場」，他賭輸僅需給賭場三成即可，他當天以一注100萬元下注，輸了2300萬元。

連姓商人說，上月28日他在多名朋友陪同下，前往南屯區一間咖啡店，要交付三成680萬元賭金時，他被對方帶到南屯區一棟大樓內，當時失聯的「小士」也在場，隨即房間突然湧入十多人，以球棒、電擊棒，暴打他與在場的朋友。

連姓商人說，當時被對方以束帶綁手、頭套罩頭，還聽到對方疑有拉槍機上膛的聲音，他被以電擊器電、打火機烤後，對方欲以手機錄音，要他承認2300萬元賭債，恐嚇拍攝裸照，押到山裡凌虐等，直說「有各種方法讓你吐錢」，最後他被帶到南投一間汽車旅館後獲釋，向警方報案。

第四警分局南屯所獲報後，前天循線查獲賴姓男子（34歲）等8人到案，其中4人有承認動手。