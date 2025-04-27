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碩士男設局 拿保險套潤滑油欲與學弟「男上加男」遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹梁姓男碩士覬覦學弟已久，2021年凌晨在餐廳設局，先佯稱自己酒醉需要學弟載其回家，再稱天氣熱想脫衣服，趁機從床邊櫃子拿出潤滑液及保險套，意圖「霸王硬上弓」坐在學弟身上強行發生性行為，所幸學弟瘋狂扭動身體，梁才作罷；新竹地院審理終結，梁因坦承犯行並取得學弟諒解，獲判緩刑。

判決書指出，梁男與綽號阿隆（化名）的男子在校是學長學弟關係，2021年3月12日凌晨，梁在竹市一間餐廳用通訊軟體傳簡訊給阿隆，以喝醉酒為由，希望阿隆騎機車到餐廳載他返回住處。

凌晨一點多，兩人已到達梁男住處，梁在房間內以天氣炎熱為由，先脫去自身衣褲，僅穿內褲，隨後先擁抱阿隆，並將其強行壓制到床上，脫去對方外褲，在從住處床旁櫃子拿出潤滑液與保險套，意圖使用在阿隆身上，並以坐在阿隆身上方式發生性行為，不過，阿隆被梁突如其來的舉動嚇壞，扭動身體掙扎抵抗，梁才未得逞。

法官認，梁男思慮未周，為滿足個人私慾，竟以酒醉為由對前來幫助的學弟企圖強制性交，妨害他人性自主決定自由，行為極不應該，所幸經學弟抵抗拒絕後，梁就停止其侵害行為，考量梁犯後坦承犯行，態度尚佳，學弟亦表示有感受到誠意，願意原諒，審酌依強制性交未遂罪判刑1年6月，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束。

梁男先佯稱自己酒醉需要學弟載其回家，再稱天氣熱想脫衣服，趁機從床邊櫃子拿出潤滑液及保險套，意圖「霸王硬上弓」坐在學弟身上強行發生性行為，遭新竹地院判刑。示意圖／ingimage
梁男先佯稱自己酒醉需要學弟載其回家，再稱天氣熱想脫衣服，趁機從床邊櫃子拿出潤滑液及保險套，意圖「霸王硬上弓」坐在學弟身上強行發生性行為，遭新竹地院判刑。示意圖／ingimage

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