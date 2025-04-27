法院認證賣電動遮牌器「煽惑他人違法」 蝦皮賣家慘了

徐男在蝦皮販售「文字遮牌神器、罰單剋星、檢舉達人掰掰」的電動遮牌器，吸引逾24名不特定車主購買使用，讓車牌無從辨識、違規無法被逮到，遭國道警察蒐證函送，桃園地院審結，將徐姓賣家依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪判3月，得易科罰金，可上訴。

犯罪事實指出，在中壢租屋做網拍生意的29歲徐男，自2023年10月起直到去年4月11日遭查獲止，透過蝦皮的賣場，刊登「文字遮牌神器、罰單剋星、不再違規被檢舉扣牌、檢舉達人掰掰及相關影像照片」等廣告販售電動遮牌器，公然以文字、圖畫等方式煽惑不特定人購買裝置於汽車牌照上，以每組至少3000元不等金額，出售逾24組電動遮牌器。

檢警偵查時，徐男已矢口否認涉案，堅稱「我是跟大陸廠商合作販售，由廠商撰寫貼文內容，我負責聯繫買家，買家購買用途是各買家個人行為，他無從干預」辯稱；徐辯稱，「廣告是他轉貼的，但買家買回去要做什麼，那是他們的個人行為」。

法院審理時，被告徐男仍維持「否認有煽惑他人違背法令行為」的說詞。然被告販售電動遮牌器，加註「罰單剋星、不再違規被檢舉扣牌、檢舉達人掰掰」等文字，客觀上確含有挑唆他人違反道路交通管理處罰條例之意，且被告警詢供稱，雖然沒接獲買家反映確實可以躲避取締，但心知肚明等語，被告主觀上對於買家購買遮牌器後，有可能以此物躲避取締有所知悉，合於刑法第153條第2款構成要件，犯行堪以認定。