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妻墜谷死 夫控無護欄提國賠敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

張姓退休教師在觀霧國家森林遊樂區檜山巨木步道失足墜谷死亡，其夫吳男認為該處步道極陡卻無設防有疏失，要求國家賠償815萬元。新竹地院審理認為，事故地點無設施或管理欠缺，張婦墜落原因與設施無相當因果關係，判吳男敗訴。

吳男主張，妻子2023年6月6日與友人行經檜山巨木步道登山口約500公尺處，在下坡枕木階梯段不慎失足，從陡峭邊坡墜落約140公尺深谷身亡。事發地點步道僅寬約1公尺，一側為陡坡且前後長達19公尺無任何防護設施，認為步道沿途其他坡度較緩地段尚設有護欄或牽繩，事故處坡度極陡卻無設防，顯有設施設置疏失。

吳男委請專業登山教練現場勘查，重演石塊滾落測試，證明該處坡度極陡且極易導致快速滑落。

此外，步道入口標示強調「賞心悅目」、「良好健行步道」，卻未充分警示步道難度與危險，涉嫌誤導遊客，遂依國賠法提起訴訟，請求損害賠償與精神慰撫金共815萬277元。

農業部林業保育署新竹分署指出，事故地點為第二類步道，寬度0.9至1.2公尺符合標準，事故地點測得斜率也未達須設護欄標準，尤其依國家步道系統設計規範，高海拔山區步道以低強度設計、盡量維持自然環境為原則，不應全面設置護欄，避免破壞山林景觀與生態。

林業署強調步道沿線有多處「注意落石」、「步道濕滑」、「請勿攀附繩索」等警示標誌，並於網站、導覽摺頁明示檜山步道為「3顆星」中高難度路線，善盡警告義務。林業署指張婦下坡行走時中途轉身回頭，未專心留意腳步才導致失足墜谷，事故主因在於個人行為疏失，與公共設施設置無關。

法官也認為事故現場並無設置或管理缺陷，另據警訊筆錄，張婦因轉身回頭留意友人，未專注下坡才不慎失足，認定與步道設施無直接因果關係，駁回吳男之訴。

新竹

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