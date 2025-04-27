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槍殺2死3傷判死 死囚陳文魁聲請再審

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南看守所死囚陳文魁委任律師涂欣成，向台南高分院聲請再審及停止刑罰之執行。圖／本報資料照
台南看守所死囚陳文魁委任律師涂欣成，向台南高分院聲請再審及停止刑罰之執行。圖／本報資料照

死囚陳文魁曾為債務問題，率手下槍殺前台南市崇善里長黃騰禕，造成二死三傷慘劇，逃亡期間再犯擄人勒贖案，共被判處八次死刑，最高法院六度發回更審，二○○九年駁回上訴定讞；死刑釋憲後，陳文魁已向台南高分院聲請再審。

憲法法庭去年九月廿日判決大幅度限縮適用死刑要件，其中陳文魁的確定判決，適用刑事訴訟法第三八八條規定，因未明定第三審審判時，應有強制辯護制度，被憲法法庭宣告部分違憲。陳文魁服刑已逾廿年，律師涂欣成已提出再審及停止執行聲請狀，目前正等待台南高分院裁定。

二○○○年七月二日凌晨，黃騰禕與弟弟黃盟宸、司機林世宗及台南市警局教官黃國洲，與方姓、鄭姓男子在黃騰禕服務處泡茶，陳文魁與男子楊哲賢持槍闖入，不顧黃國洲勸阻，朝黃騰禕兄弟、林世宗等五人開槍，當場打死黃騰緯、林世宗，其餘三人受傷，僅黃國洲毫髮無傷。

陳文魁殺人後逃亡，期間再綁架一名黃姓商人，勒索一千萬，同年中秋節前夕由嘉義沿海偷渡到大陸，後來因持假護照要搭機，被大陸公安人員逮捕，羈押二年後押解回台，移送台南地檢署歸案。

陳文魁表示，當年黃國洲經營賭場，託黃騰禕向他索債，他才憤而行凶，檢方依陳文魁供詞破獲黃國洲經營的賭場，黃國洲被免職判刑；檢方依殺人、擄人勒贖等罪起訴陳文魁並求處死刑，法院歷審均判處死刑。

台南 憲法法庭 死刑

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