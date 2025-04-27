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女職員遭霸凌離職 區所課員記申誡
台中大雅區公所曾被揭露職場霸凌，公所內部調查認定，廖姓課員對一名女性約雇員言語不當，記一次申誡，廖男不服提行政訴訟，聲稱自己是竭盡指導對方；法院調查，廖男曾說「你碩士還不懂？」等語，認定構成霸凌，判處駁回。
據調查，大雅區公所二○二三年十月二十五日受理一名女約雇員申訴，內容只廖姓人文課員職場霸凌，公所調查決議霸凌成立，認定廖男言行失檢有損機關聲譽，但情節輕微記申誡一次。
廖男不服提行政訴訟，表示女職員到任工作才二十天，自己則日理萬機、常外出洽公，雙方難得見面，交接業務時清楚告知她電腦資料夾位置，為免她操之過急忙中出錯。
台中高等行政法院查，根據公所訪談，女職員到任後由廖男交接職務，廖男態度不耐、口氣鄙夷，常說「這個也不懂，你碩士還不懂嗎？」、「不要老是撿簡單的做」，連辦公室訂餐、飲料也不會問她，讓她感到被排擠、冷落、孤立，有人找她幫忙時，廖男還會說「他也太看得起你」。
法院比對相關人說法，認定廖男對女職員口氣不佳、不耐，對他人不會以同樣方式對待，同事也說，女職員在工作中無人可請益，對工作感到沈重、不開心。
法院認為，廖男工作中刻意鎖定女職員，予以冒犯、冷落、孤立或侮辱，長達一定時間，使其處於敵意、不友善工作環境，重複暴露在廖男負面行動中，身心受影響，構成職場霸凌。
廖男說，調查認定他不願和女職員講話，是因女職員對其意見總閉目塞聽，課長為避免雙方加深衝突，才建議避免二人直接對話，至於他曾說「他也太看得起你」等語，是開玩笑，無欺凌、歧視之意，主張撤銷原處分。
大雅區公所抗辯稱，女職員被霸凌事件，曾登上新聞版面，民眾對公所產生負面觀感，依規定由心理師、律師組成調查小組並約訪雙方，決議無不當。
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