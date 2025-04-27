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大立光遭搜索 經理涉內線50萬交保

聯合報／ 記者曾健祐張宏業／連線報導

上市光學大廠大立光前天驚傳遭搜索，檢方複訊後認定大立光經理等4人涉嫌內線交易，命15萬元至50萬元交保。聯合報系資料照
上市光學大廠大立光前天驚傳遭搜索，檢方複訊後認定大立光經理等4人涉嫌內線交易，命15萬元至50萬元交保。聯合報系資料照
光學大廠大立光電前天遭搜索，全案因當年大立光控訴先進光侵害著作權案，雙方二○二一年官司和解發布重訊前，有內部人涉及內線交易，調查局約談九名被告到案，台中地檢署漏夜複訊後，昨依違反證交法命大立光業務部經理姚仲揚五十萬元交保。

同案約談姚仲揚友人盧致豪五十萬元交保、先進光女員工楊雯菁及丈夫廖久銘各十五萬元交保，其餘五名被告請回。據了解，有被告在偵查中自白犯罪，願全數繳回不法所得，希望爭取減輕其刑。

據調查，大立光多年前控訴先進光違反著作權案，因四名大立光工程師跳槽至先進光，還攜帶前東家營業秘密的「點膠針頭結構」、「遮光片送料機構」，甚至重製仿冒圖形拿去申請專利

大立光提告先進光勝訴，但兩公司於二○二一年達成和解，由大立光以總額五點九八四億元，認購先進光百分之十五點二私募股權，被產業界稱為「冤家變親家」。

詎料大立光發布和解重訊前，雙方內部人因職務掌握消息，提前用人頭交易先進光股票，待重訊公告後出脫賺取價差，實際不法所得釐清中。

全案由調查局去年九月報請中檢指揮偵辦，檢察官林思蘋上周五等股市收盤後，指揮台北市調查處分別在台北、台中等地搜索十五處所，帶回九名被告、一名證人調查。

專利 提告

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