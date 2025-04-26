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撞國道連環車禍取故障標誌2駕駛 男釀1死1重傷判6月

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

廖姓男子去年1月駕車行經國道3號新竹路段，遇前方事故時未減速注意，失控撞上2名正在取故障標誌的駕駛人，導致1死1重傷。新竹地院依過失致死罪判處廖男有期徒刑6月。

判決書指出，2024年1月4日，國道3號南向108.5公里處發生連環追撞事故。黃姓女子駕車追撞前方陳姓男子車輛，陳男的車再推擠前方2輛車。當時黃女已開啟危險警告燈示警。

另有2名駕駛前往黃女後車廂取故障標誌時，廖男因閃避不及撞上，造成其中1人左上肢及雙側下肢骨折，經送醫急救仍因創傷性休克不治；另1人則受雙側脛腓骨開放性粉碎骨折等重傷。

倖存的重傷者指出，自事故至今超過1年，傷勢未見明顯恢復，須接受進一步手術治療，腿部肌肉亦出現萎縮現象，顯難以痊癒。

法官認為，廖男本應遵守行車注意義務，案發時路況及視距均良好，卻未謹慎注意車前狀況，導致悲劇發生，造成被害人喪命及另一名傷者生活嚴重受影響，對家屬及當事人均是沉痛打擊。最終依過失致死罪判處廖男有期徒刑6月。

廖姓男子去年1月駕車行經國道3號新竹路段，遇前方事故時未減速注意，失控撞上2名正在取故障標誌的駕駛人，導致1死1重傷。新竹地院依過失致死罪判處廖男有期徒刑6月。圖／報系資料照
廖姓男子去年1月駕車行經國道3號新竹路段，遇前方事故時未減速注意，失控撞上2名正在取故障標誌的駕駛人，導致1死1重傷。新竹地院依過失致死罪判處廖男有期徒刑6月。圖／報系資料照

新竹 過失致死 骨折

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