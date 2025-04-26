彰化小六童坐金屬搖椅「卡」斷左腿 家長申請國賠一審勝訴

彰化縣一名國中生一年多前乘坐秀水公園金屬搖椅，左腿陷落搖椅底座踏板後方，導致左側脛骨和腓骨的骨折，家長申請國賠；秀水鄉公所抗辯那裡不是兒童遊戲場，且派員每日巡查，沒疏失。彰化地方法院認為搖椅沒安全防護設備，也沒使用告示，判決公所敗訴。

彰化地院判決秀水鄉公所應給付男學生的家長合計249萬多元。鄉公所今表示，尊重一審判決結果，還沒決定下一步怎麼辦。

判決書指出，男學生一年多前就讀小六，未滿12歲，跟安親班老師、同學到秀水公園遊玩，老師聽見別的學生叫喊，跑過去看見男學生的左腿卡在搖椅底座踏後方，送醫檢查出男學生的左小腿的脛骨、腓骨骨折。

男生的家長以秀水公園的搖椅沒安全防護設備，不符合政府規定標準、搖椅旁邊沒警示標語提醒民眾，秀水鄉公所有管理疏失。秀水鄉公所抗辯，秀水公園不是兒童遊戲公園，搖椅不是專供兒童使用的遊具，不必符合兒童遊具的規定及不必設置告示牌，且鄉公所上班日均派員巡視公園、檢查休憩設施，已善盡管理責任。