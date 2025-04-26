妄想對方是前世仇人…教養院院生毆傷院長 獲判無罪原因出爐

郭姓男子是台南某教養院院生，認院長是前世殺害自己，前年7月間在院長室外，徒手毆打院長，致她頭部及右手挫傷，被訴傷害罪，但經精神鑑定他罹患思覺失調症，認有明顯的被害妄想，法官認他因精神障礙，致不能辨識其行為違法而判無罪，令入相當處所監護2年。

郭男於警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與院長、證人證述相符外，並有醫院診斷證明書、傷勢照片及監視器畫面截圖照片等佐證。

然而，經精神鑑定指郭男罹患思覺失調症，並依據他對本案行為說法，認有明顯的被害妄想，常擔心有人要毒害自己、殺害自己等，且常常因此而有相應的反應。另郭男有明顯聽幻覺，他因聽幻覺，認為院長是前世殺害自己的對象，因而心生怨恨導致其攻擊行為。

同時，他在思覺失調症反覆發作情況下，導致其腦部通能受到影響，呈現明顯退化，無法妥善控制其衝動；認他行為時，因思覺失調症聽幻覺與被害妄想的直接影響，使其辨識行為違法能力達喪失程度。

台南地院指出，郭男案發前，已多次因與他人發生衝突或自傷行為入住各療養院，總計他發病後共住院24次。又雙親已逝，雖有手足，惟他經安置後，僅每年胞弟會探視他1次，家庭支持系統不佳。