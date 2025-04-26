陸少年依母申請來台居留1條件不符遭駁 打行政官司判敗訴

中國蘇姓少年以母親有台灣身分申請專案長期居留台灣獲准後，未在效期屆滿前辦延期，重新申請居留時因年滿19歲不符條件遭駁。蘇男打行政官司，法院判決敗訴，可上訴。

全案緣於，蘇姓少年於民國107年1月間申請在台專案長期居留，因配額限制，內政部於民國111年8月間許可並核發長期居留證，有效日期至112年6月2日。

但蘇男未於效期屆滿前辦理延期，直到112年6月28日才到移民署北區事務大隊新北市服務站，以其為新住民王姓婦人的未滿18歲親生子女，申請依社會考量在台專案長期居留。

內政部審查後，以蘇男已年滿19歲，與大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第23條第1項第5款規定（申請人須為台灣地區人民之未滿18歲親生子女）的申請條件不符，作出處分書，不予許可。蘇男不服提起訴願遭駁後，提起此件行政訴訟。

蘇男主張，應採舊法「20歲以下」的標準，對他從優認定，請求撤銷原處分，並應依他在112年6月28日的申請，作成准許專案長期居留的處分。

法院指出，居留許可辦法於110年8月20日公告修法，有關大陸地區人民年齡原為「20歲以下」或未成年的規定，配合民法修正成年年齡為18歲，其中第23條第1項第5款，也有相應的修正，並於112年1月1日施行。

判決表示，蘇男逾期居留，以原申請居留原因仍繼續存在，經遭裁罰後才提出此件申請，因屬重新提出的申請專案長期居留案，與前次申請無涉，確實應適用此次申請時的現行居留許可規定，即「未滿18歲」親生子女，另子女年齡認定，也應以此件申請時，即112年6月28日為準，此件並無適用修正前規定的餘地。

法院認定，蘇男前次長期居留證已載明有效日期為112年6月2日，依規定應在居留證有效期間屆滿前3個月內申請延期，卻在效期屆滿後，遲至112年6月28日才到移民署提出此件在台專案長期居留的申請。

判決指出，除因逾期居留遭裁罰外，蘇男為93年3月間出生，提出此件申請時年齡確實已滿19歲，不符合「其為台灣地區人民之未滿18歲親生子女」的申請條件，因此原處分作出不予許可，並無違誤。