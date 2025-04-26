涉指示外籍漁工殺海豚吸引鯊魚「增加捕獲量」 船主10萬交保限制出境

琉球籍吳姓船主去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，宰殺後利用其血塊吸引鯊魚提高捕獲量。屏東地檢署偵訊後，依違反野生動物保育法，諭知7名外籍漁工限制出境出海及限制住居，吳姓船主10萬元交保並限制出境出海。

吳姓船主去年6月駕駛遠洋漁船在西北太平洋海域進行作業，涉嫌指示船上7名印尼籍漁工撈捕第二級保育類野生動物海豚，宰殺後利用其血塊做為誘餌，吸引鯊魚提高捕獲量。

屏東地檢署接獲農業部漁業署通報，加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）請求我國協助，指稱二級保育類野生動物海豚遭非法獵殺，即組成專案小組，經蒐證後今年4月23日拘提船上的7名外籍漁工，25日搜索位於東港漁港的吳姓船主遠洋漁船，及其位於屏東縣東港鎮住處。

檢方訊後，認吳姓船主及7名外籍漁工，均違反野生動物保育法非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，對7名外籍漁工，諭知限制出境出海及限制住居；對吳姓船長諭知交保10萬元並限制出境出海。