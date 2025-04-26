亡母遺產交金融業姊妹打理 她卻背叛全私吞…下場曝光

新竹陳女因從事金融業，家人放心將亡母賴婦名下財務交由她打理，未料陳女竟背著眾姊妹，將亡母銀行剩餘財產轉給自己。示意圖／Ingimage

新竹陳女因從事金融業，家人放心將亡母賴婦名下財務交由她打理，未料陳女竟背著眾姊妹，將亡母銀行剩餘財產轉給自己，直到姊妹們發現後憤而提告。新竹地院依行使偽造私文書罪，判陳女有期徒刑4月。緩刑2年，並向公庫支付5萬。

判決書指出，陳女的母親賴婦於2021年8月13日死亡，包含陳女在內的多名兄弟姊妹與父親皆為法定繼承人。由於陳女長期從事金融業，對銀行操作熟稔，家人基於信任，將處理亡母帳戶事務權責交由她負責。

不過陳女卻在同年8月25日，持用亡母印章，向銀行行員隱瞞母親過世消息，再以亡母授權名義，將亡母帳戶內餘額取出，或是轉匯到自己帳戶。陳女姊妹發現後，憤而向新竹地檢署提告。

法官認為，陳女所為足以損害其他繼承人權益，並妨害銀行對帳戶管理的正確性，審酌陳女坦承犯行、犯罪後態度尚稱良好，且部分繼承人表示願意原諒並給予自新機會，最終依行使偽造私文書罪，判陳女有期徒刑4月，易科罰金12萬。緩刑2年，並向公庫支付5萬。