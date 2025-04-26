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退休老師登觀霧檜山巨木步道墜谷亡 夫提國賠這原因敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

張姓退休教師在觀霧國家森林遊樂區檜山巨木步道失足墜谷死亡，其夫吳男認為該處步道極陡卻無設防有疏失，要求國家賠償815萬。新竹地院審理認為，事故地點無設置或管理欠缺，張婦墜落原因與設施設置無相當因果關係，判吳男敗訴。

吳男主張，妻子張婦2023年6月6日上午8時許，與友人行經檜山巨木步道登山口約500公尺處，於下坡枕木階梯段不慎失足，從陡峭邊坡墜落約140公尺深谷身亡。事發地點步道僅寬約1公尺，一側為陡坡且前後長達19公尺無任何防護設施，認為步道沿途其他坡度較緩地段尚設有護欄或牽繩，惟事故處坡度極陡卻無設防，顯有設施設置疏失。

吳男委請專業登山教練現場勘查，重演石塊滾落測試，證明該處坡度極陡且極易導致快速滑落。他並指出，事發點前方設有木柵欄，顯示管理單位自知鄰坡危險性，卻放任事發段落無防護措施，導致妻子無可挽回墜落身亡。

此外，步道入口標示強調「賞心悅目」、「良好健行步道」，卻未充分警示步道難度與危險，涉嫌誤導遊客，遂依國家賠償法提起訴訟，請求損害賠償與精神慰撫金共計815萬277元。

林業署新竹分署指出，事故地點為自然度較高的第二類步道，依現行法規，步道寬度0.9至1.2公尺屬符合標準，事故地點測得斜率也未達須設護欄標準。且依國家步道系統設計規範，高海拔山區步道以低強度設計、盡量維持自然環境為原則，不應全面設置護欄，避免破壞山林景觀與生態。

林業署另強調，步道沿線已有多處設置「注意落石」、「步道濕滑」、「請勿攀附繩索」等警示標誌，並於網站、導覽摺頁明示檜山步道為「3顆星」中高難度路線，已善盡警告義務。林業署認為，張婦於下坡行走時中途轉身回頭，未專心留意腳步才導致失足墜谷，事故主因在於個人行為疏失，與公共設施設置無關。

法官認為，事故現場為自然山區步道，步道本身路幅、斜率符合相關規範，並無設置或管理上的缺陷。據警訊筆錄，張婦因轉身回頭留意友人，未專注於下坡行走，才不慎失足，認定事故與步道本身設施無直接因果關係，駁回吳男之訴。

張姓退休教師在觀霧國家森林遊樂區檜山巨木步道失足墜谷死亡，其夫吳男認為該處步道極陡卻無設防有疏失，要求國家賠償815萬。（圖非事故地點）。示意圖／報資料照片
張姓退休教師在觀霧國家森林遊樂區檜山巨木步道失足墜谷死亡，其夫吳男認為該處步道極陡卻無設防有疏失，要求國家賠償815萬。（圖非事故地點）。示意圖／報資料照片

林業署

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