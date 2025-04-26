快訊

55歲銀行員繼承2300萬遺產「光速退休」短短五年全家陷危機：錢怎麼不夠用？

24小時結束俄烏戰？川普坦承誇大「我就是打個比方、只是開玩笑」

一通電話打派出所求證 台南7旬翁機警保住血汗錢

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

警方提醒，民眾如有接到類似來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。圖／讀者提供
警方提醒，民眾如有接到類似來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。圖／讀者提供

70歲溫姓老翁昨天接獲詐騙集團來電，指其身分遭人冒用，可能涉及刑案，為保障其財產安全，須將名下存款26萬元交付監管，溫翁察覺有異致電轄區台南市警三分局安南派出所諮詢及請求協助，也因他這通求證電話，經員警到場了解，確認為詐騙集團慣用手法，避免財產遭詐騙。

警方調查，溫翁接獲自稱台北市戶政事務所來電，稱溫翁身分遭人冒用申辦印鑑證明，已協助向警察局報案，隨後又有名自稱警察局員警來電，指其身分遭冒用，可能涉及刑案，為保障其財產安全，須將其名下存款交付監管。

警方指出，溫翁遇到的「假冒公務人員詐騙」雖非新型態手法，仍然層出不窮；詐騙集團會利用各種管道取得民眾個人資料，再利用核對姓名、身分證字號、個人帳戶等使被害人落入詐騙陷阱。

警方表示，無論是假冒戶政事務所或醫院，甚至假冒檢警人員，多數會聲稱他人冒用證件與涉嫌刑案等理由取信民眾，因而引起民眾惶恐，進而聽從指示，造成財產損失。警方提醒，民眾如有接到類似來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。

溫翁昨接獲詐騙電話察覺有異，致電轄區安南派出所諮詢及請求協助，也因他這通求證電話，經員警到場了解，確認為詐騙集團慣用手法，保住血汗錢。圖／讀者提供
溫翁昨接獲詐騙電話察覺有異，致電轄區安南派出所諮詢及請求協助，也因他這通求證電話，經員警到場了解，確認為詐騙集團慣用手法，保住血汗錢。圖／讀者提供

詐騙集團 警察 財產

延伸閱讀

彰化員林打詐出名 南投茶農被詐20萬元跨縣報警求助

教授也中招！70歲學者誤信網路投資 2200萬元瞬間蒸發

藉口被軟禁才逃兵 高雄男被查出根本是詐騙集團車手

外銀美元高利存款 活存最高4.8%、定存上看5.5%

相關新聞

大立光遭搜索 經理涉「和解先進光」內線交易50萬交保

上市光學大廠大立光電公司昨驚傳遭搜索，全案因多年前大立光控訴先進光侵害著作權案，2公司官司和解發布重訊前，有內部人卻違法內線交易，台中地檢署帶回大立光姚姓經理在內等9人列被告，漏夜複訊後依違反證券交易法命姚等4人15萬元至50萬元交保，其餘5人請回。

凱道人潮如洪水湧入 活動還沒開始主辦方喊已破5萬人

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛北上支持，活動下午3點開始，但活動開...

亡母遺產交金融業姊妹打理 她卻背叛全私吞…下場曝光

新竹陳女因從事金融業，家人放心將亡母賴婦名下財務交由她打理，未料陳女竟背著眾姊妹，將亡母銀行剩餘財產轉給自己，直到姊妹們...

退休老師登觀霧檜山巨木步道墜谷亡 夫提國賠這原因敗訴

張姓退休教師在觀霧國家森林遊樂區檜山巨木步道失足墜谷死亡，其夫吳男認為該處步道極陡卻無設防有疏失，要求國家賠償815萬。...

桃園男兩度無端對女網友1歲兒打又摔 分別判處5月及8月

桃園徐姓男子藉身體不適邀羅姓女網友同住，羅帶1歲兒去照顧他，徐卻連連拍打男嬰臉頰、後腦及抱起摔下方式虐嬰，又毆打臉及胸部...

一通電話打派出所求證 台南7旬翁機警保住血汗錢

70歲溫姓老翁昨天接獲詐騙集團來電，指其身分遭人冒用，可能涉及刑案，為保障其財產安全，須將名下存款26萬元交付監管，溫翁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。