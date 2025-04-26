桃園男無端對女網友1歲兒打又摔 法官這樣判
桃園徐姓男子藉身體不適邀羅姓女網友同住，羅帶1歲兒去照顧他，徐卻連連拍打男嬰臉頰、後腦及抱起摔下方式虐嬰，又毆打臉及胸部，釀男嬰頭部外傷、右側鎖骨骨折；桃園地院審結，依2次成年人故意對兒童犯傷害罪分別判處5月及8月，可上訴。
犯罪事實指出，25歲男子徐志宏與羅姓女子去年8月間透過抖音結識交往，同年12月5日上午，徐以身體不適為由邀羅女到觀音同住，熱心的羅女二話不說立刻帶著1歲兒子到徐男家同住，當午就陪徐男出門看醫生。
當徐男與男嬰近2時在1樓大廳等計程車時，徐趁四下無人，拍打嬰兒的臉頰、後腦杓，又故意抱起後摔下，導致男嬰頭部外傷、左臉頰挫傷瘀腫。第二天上午10時前，徐趁羅女外出幫他買粥之際，再度徒手毆打男嬰臉頰及胸部等處，造成男嬰右側鎖骨骨折。
審理時，被告坦承犯行，並有卷內事證可稽，犯行堪以認定。法官審酌，被告徐男身為智識正常成年人，明知被害人為無任何防禦、抵抗能力嬰兒，竟犯傷害犯行，惟衡酌犯後坦承犯行，且與被害嬰父母達成調解，兼衡其犯罪情節，再斟酌其智識程度、經濟生活狀況等情狀，分別量處適當之刑。
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