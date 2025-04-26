快訊

參加考生祈福…彰化15歲國中女生竟被色狼民代摸臀「同學都看見」

「關稅是誰負責？」廣達林百里巧喻：烤箱漲價了 餐點應該不會漲價

后里馬場自行車業者搶客大亂鬥！ 8人受傷送醫

桃園男無端對女網友1歲兒打又摔 法官這樣判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園徐姓男子藉身體不適邀羅姓女網友同住，羅帶1歲兒去照顧他，徐卻連連拍打男嬰臉頰、後腦及抱起摔下方式虐嬰，又毆打臉及胸部，釀男嬰頭部外傷、右側鎖骨骨折桃園地院審結，依2次成年人故意對兒童犯傷害罪分別判處5月及8月，可上訴。

犯罪事實指出，25歲男子徐志宏與羅姓女子去年8月間透過抖音結識交往，同年12月5日上午，徐以身體不適為由邀羅女到觀音同住，熱心的羅女二話不說立刻帶著1歲兒子到徐男家同住，當午就陪徐男出門看醫生。

當徐男與男嬰近2時在1樓大廳等計程車時，徐趁四下無人，拍打嬰兒的臉頰、後腦杓，又故意抱起後摔下，導致男嬰頭部外傷、左臉頰挫傷瘀腫。第二天上午10時前，徐趁羅女外出幫他買粥之際，再度徒手毆打男嬰臉頰及胸部等處，造成男嬰右側鎖骨骨折。

審理時，被告坦承犯行，並有卷內事證可稽，犯行堪以認定。法官審酌，被告徐男身為智識正常成年人，明知被害人為無任何防禦、抵抗能力嬰兒，竟犯傷害犯行，惟衡酌犯後坦承犯行，且與被害嬰父母達成調解，兼衡其犯罪情節，再斟酌其智識程度、經濟生活狀況等情狀，分別量處適當之刑。

桃園又傳虐嬰事件，徐男拍打羅姓女網友的1歲兒造成男嬰頭部外傷、右側鎖骨骨折，桃園地院依2次成年人故意對兒童犯傷害罪分別判處5月及8月，可上訴。示意圖／Ingimage
桃園又傳虐嬰事件，徐男拍打羅姓女網友的1歲兒造成男嬰頭部外傷、右側鎖骨骨折，桃園地院依2次成年人故意對兒童犯傷害罪分別判處5月及8月，可上訴。示意圖／Ingimage

嬰兒 桃園地院 骨折

延伸閱讀

桃園南門市場早餐暖胃推薦！招牌「什錦湯麵」料多實在 香酥涮嘴「炸韭菜捲、炸雞捲」也必點

桃園中壢長慎醫院只外洩8萬筆病例？ 駭客打臉：手中總共掌握88萬筆資料

影／SJ東海晚間抵台 明後兩天桃園舉行個人演唱會

桃園表揚378位模範勞工 市長張善政：提高技能韌性抗美關稅

相關新聞

大立光遭搜索 經理涉「和解先進光」內線交易50萬交保

上市光學大廠大立光電公司昨驚傳遭搜索，全案因多年前大立光控訴先進光侵害著作權案，2公司官司和解發布重訊前，有內部人卻違法內線交易，台中地檢署帶回大立光姚姓經理在內等9人列被告，漏夜複訊後依違反證券交易法命姚等4人15萬元至50萬元交保，其餘5人請回。

桃園男無端對女網友1歲兒打又摔 法官這樣判

桃園徐姓男子藉身體不適邀羅姓女網友同住，羅帶1歲兒去照顧他，徐卻連連拍打男嬰臉頰、後腦及抱起摔下方式虐嬰，又毆打臉及胸部...

「你碩士還不懂？」女職員遭霸凌20天就離職 大雅區公所課員記申誡

台中大雅區公所曾被市議員吳呈賢揭露職場霸凌，公所內部調查認定廖姓課員對1名女約雇員言語不當，霸凌成立記1申誡，廖不服提行...

竹北某國小師課堂失控飆髒話…臉書再詛咒學生 下場曝光

新竹縣林姓某國小教師因不滿學生課堂上看課外書，又與同學搶教具，竟當眾辱罵「mother fucker」，還將原本準備的零...

槍殺2死3傷…6度更審判死刑 死囚陳文魁聲請再審

陳文魁於2000年間為了債務問題，率手下槍殺前台南市崇善里長黃騰禕，造成2死3傷慘劇；陳文魁逃亡期間再犯擄人勒贖，潛逃大...

新北男不滿交女友遭反對…持刀刺殺母姊 這原因判刑2年

不滿所交女友遭家人反對，新北市陳姓男子去年竟持刀猛刺母親及姊姊，新北地院日前依殺害直系血親尊親屬未遂罪及殺人未遂罪，判刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。