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水族館業者涉非法輸入眼鏡王蛇不認罪 一審判9月

中央社／ 嘉義市26日電

水族館蘇姓業者被控利用國際快遞包裹，非法自印尼輸入眼鏡王及澤巨蜥等保育類野生動物，經開箱查驗而發現，並遭起訴。嘉院審酌業者始終否認犯行，判處9月徒刑。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，蘇姓男子於民國110年2月24日利用不知情的聯邦快遞公司承辦人員，將內含1條眼鏡王蛇及6隻澤巨蜥的包裹，以「SNACKS」名義自印尼雅加達快遞寄送至中華民國。

判決書表示，蘇男於2天後完成「EZ WAY易利委」APP實名認證程序，並委任聯邦快遞公司向財政部關務署台北關辦理這件包裹報關作業，惟通關時，經台北關承辦公務員開箱查驗包裹發現內含保育類動物，因蘇男住嘉義，則函送嘉義地檢署偵辦並起訴。

嘉院表示，蘇男否認非法輸入保育類野生動物活體犯行。蘇男辯稱「我經營水族館生意有很多包裹要簽收，當時是聯邦快遞公司人員告知有貨物要領收需實名認證，但並未告知包裹內容物為何，我認為只是收包裹且不用付錢，當下不會懷疑是詐騙」。

嘉院指出，若蘇男就快遞包裹內容物渾然不知，豈會對於來路不明且內容物可能放置違禁物的包裹率爾簽收，更無端輕率下載「EZ WAY易利委」APP，並大費周章完成實名認證，且授權聯邦快遞公司向台北關以進口報單申報這件包裹的道理。

嘉院表示，這件包裹所載收貨人資料均與蘇男個人身分資訊完全相符，並由蘇男配合操作「EZ WAY易利委」APP完成實名認證，且授權聯邦快遞公司辦理委任申報輸入進口，因此，可認定蘇男明知包裹內含保育類動物。

判決書指出，眼鏡王蛇、澤巨蜥為農業部公告瀕臨絕種、珍貴稀有及其他應予保育的保育類野生動物，也屬華盛頓公約需要管制交易物種，因而受印尼政府保護禁止任意捕獵，屬於國際間管制交易野生動物。

嘉院審酌蘇男始終否認犯行，未能深切體認己身行為過錯所在，實難認為犯後態度良好，因此，依違反野生動物保育法的非法輸入保育類野生動物活體罪，判處有期徒刑9個月。

保育類野生動物

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