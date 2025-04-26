快訊

參加考生祈福…彰化15歲國中女生竟被色狼民代摸臀「同學都看見」

「關稅是誰負責？」廣達林百里巧喻：烤箱漲價了 餐點應該不會漲價

后里馬場自行車業者搶客大亂鬥！ 8人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

「你碩士還不懂？」女職員遭霸凌20天就離職 大雅區公所課員記申誡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

台中大雅區公所曾被市議員吳呈賢揭露職場霸凌，公所內部調查認定廖姓課員對1名女約雇員言語不當，霸凌成立記1申誡，廖不服提行政訴訟，稱自己日理萬機、竭盡指導對方；法院查，廖曾口出「你碩士還不懂？」「她也太看得起你」等語，認定構成霸凌，判處駁回，可上訴。

經查，大雅區公所2023年10月25日受理1名女約雇員申訴，表示被廖姓人文課員職場霸凌，公所調查決議霸凌事件成立，認定廖言行失檢有損機關聲譽，但情節輕微予以記申誡1次。

廖不服提行政訴訟，表示女職員到任工作日才20天，其短暫任職，自己則是日理萬機、時常外出洽公，雙方難得一見，交接業務時清楚告知他電腦資料夾位置，認為已竭盡教導對方，為免她操之過急忙中出錯，自己也好意提醒。

而調查認定他不願和女職員講話，是因女職員對其意見總閉目塞聽，並已對他申訴，課長為避免雙方各執己見加深衝突，才建議避免2人直接對話，至於他曾口出「他也太看得起你了拉」，也是聊天玩笑，並無欺凌、歧視之意，主張撤銷原處分。

大雅區公所抗辯稱，女職員被霸凌一事曾上新聞媒體版面，民眾對公所產生負面觀感，後續依規定由心理師、律師等組成調查小組並約訪雙方，做出決議並無不當，主張駁回。

台中高等行政法院查，根據公所訪談，女職員到任後由廖男交接職務，廖態度不耐、口氣鄙夷，一直說「這個也不懂，你碩士還不懂嗎？」「不要老是撿簡單的做」，辦公室訂餐、飲料不會問她，感到被排擠，對她冷落、孤立，或有人找她幫忙時，廖就會說「他也太看得起你。」

法院比對相關人說法，認定廖對女職員口氣不佳、不耐，對他人不會以同樣方式對待，同事也說，女職員在工作中無人可請益，對工作感到沈重、不開心。

法院認為，廖工作中刻意鎖定女職員，予以冒犯、冷落、孤立或侮辱，長達一定時間，使其處於敵意、不友善工作環境，重複暴露在廖的負面行動中，身心受影響，已構成職場霸凌，駁回廖之訴。

職場霸凌

延伸閱讀

獨／新北職訓中心逾20人控霸凌致身心失衡 勞工局：與事實不合

榮成、永豐餘爆挖角爭議

「上廁所水從頭淋下」！鄭宜農遭霸凌 憋尿求生真相曝

教育部前官員疑涉職場霸凌 監委申請調查

相關新聞

大立光遭搜索 經理涉「和解先進光」內線交易50萬交保

上市光學大廠大立光電公司昨驚傳遭搜索，全案因多年前大立光控訴先進光侵害著作權案，2公司官司和解發布重訊前，有內部人卻違法內線交易，台中地檢署帶回大立光姚姓經理在內等9人列被告，漏夜複訊後依違反證券交易法命姚等4人15萬元至50萬元交保，其餘5人請回。

桃園男無端對女網友1歲兒打又摔 法官這樣判

桃園徐姓男子藉身體不適邀羅姓女網友同住，羅帶1歲兒去照顧他，徐卻連連拍打男嬰臉頰、後腦及抱起摔下方式虐嬰，又毆打臉及胸部...

「你碩士還不懂？」女職員遭霸凌20天就離職 大雅區公所課員記申誡

台中大雅區公所曾被市議員吳呈賢揭露職場霸凌，公所內部調查認定廖姓課員對1名女約雇員言語不當，霸凌成立記1申誡，廖不服提行...

竹北某國小師課堂失控飆髒話…臉書再詛咒學生 下場曝光

新竹縣林姓某國小教師因不滿學生課堂上看課外書，又與同學搶教具，竟當眾辱罵「mother fucker」，還將原本準備的零...

槍殺2死3傷…6度更審判死刑 死囚陳文魁聲請再審

陳文魁於2000年間為了債務問題，率手下槍殺前台南市崇善里長黃騰禕，造成2死3傷慘劇；陳文魁逃亡期間再犯擄人勒贖，潛逃大...

新北男不滿交女友遭反對…持刀刺殺母姊 這原因判刑2年

不滿所交女友遭家人反對，新北市陳姓男子去年竟持刀猛刺母親及姊姊，新北地院日前依殺害直系血親尊親屬未遂罪及殺人未遂罪，判刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。