「你碩士還不懂？」女職員遭霸凌20天就離職 大雅區公所課員記申誡

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

台中大雅區公所曾被市議員吳呈賢揭露職場霸凌，公所內部調查認定廖姓課員對1名女約雇員言語不當，霸凌成立記1申誡，廖不服提行政訴訟，稱自己日理萬機、竭盡指導對方；法院查，廖曾口出「你碩士還不懂？」「她也太看得起你」等語，認定構成霸凌，判處駁回，可上訴。

經查，大雅區公所2023年10月25日受理1名女約雇員申訴，表示被廖姓人文課員職場霸凌，公所調查決議霸凌事件成立，認定廖言行失檢有損機關聲譽，但情節輕微予以記申誡1次。

廖不服提行政訴訟，表示女職員到任工作日才20天，其短暫任職，自己則是日理萬機、時常外出洽公，雙方難得一見，交接業務時清楚告知他電腦資料夾位置，認為已竭盡教導對方，為免她操之過急忙中出錯，自己也好意提醒。

而調查認定他不願和女職員講話，是因女職員對其意見總閉目塞聽，並已對他申訴，課長為避免雙方各執己見加深衝突，才建議避免2人直接對話，至於他曾口出「他也太看得起你了拉」，也是聊天玩笑，並無欺凌、歧視之意，主張撤銷原處分。

大雅區公所抗辯稱，女職員被霸凌一事曾上新聞媒體版面，民眾對公所產生負面觀感，後續依規定由心理師、律師等組成調查小組並約訪雙方，做出決議並無不當，主張駁回。

台中高等行政法院查，根據公所訪談，女職員到任後由廖男交接職務，廖態度不耐、口氣鄙夷，一直說「這個也不懂，你碩士還不懂嗎？」「不要老是撿簡單的做」，辦公室訂餐、飲料不會問她，感到被排擠，對她冷落、孤立，或有人找她幫忙時，廖就會說「他也太看得起你。」

法院比對相關人說法，認定廖對女職員口氣不佳、不耐，對他人不會以同樣方式對待，同事也說，女職員在工作中無人可請益，對工作感到沈重、不開心。

法院認為，廖工作中刻意鎖定女職員，予以冒犯、冷落、孤立或侮辱，長達一定時間，使其處於敵意、不友善工作環境，重複暴露在廖的負面行動中，身心受影響，已構成職場霸凌，駁回廖之訴。