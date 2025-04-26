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竹北某國小師課堂失控飆髒話…臉書再詛咒學生 下場曝光
新竹縣林姓某國小教師因不滿學生課堂上看課外書，又與同學搶教具，竟當眾辱罵「mother fucker」，還將原本準備的零食怒摔地面，導致教室內女學生嚇哭。新竹地院依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，判林男拘役40日，得易科罰金，附帶民事賠償2萬。
判決書指出，2023年6月9日，林男任教於新竹縣竹北市某國小，授課過程中因不滿學生行為，情緒失控，當著全班學生面辱罵「mother fucker」，隨後摔擲零食，並於下課後在黑板寫下學生姓名，語帶威脅稱「我要追蹤你，看你未來是成就非凡，還是上社會版」。
有導師作證指出，當時目睹學生與同座爭搶教具，林男情緒高漲，大聲訓斥，現場可清楚聽到以F開頭的英文髒話辱罵，之後將整袋巧克力零食怒摔地上，氣氛緊張，女學生因而哭泣。
事後，林男在個人臉書再度發文，稱學生為「非人類」，並稱「我準備了所有這些禮物和活動，而那個mofo剛剛看了他的漫畫書」、「詛咒他的那一隻手永遠都受傷，永遠都這麼醜」。
林男坦承曾出言「mother fucker」，但辯稱僅為情緒抒發，否認有意侮辱。不過，法官認定，「mother fucker」一詞在社會認知中具高度侮辱性，林男作為師長，卻公開以粗鄙語言攻擊學生，且已造成小學生心理壓力及害怕情緒，屬直接且嚴重侵害名譽。
法官另指出，林男課後持續以「非人類」、「mofo」、「XX」等詞在社群公開貶低學生人格，貼文持續延燒，顯見並非一時失控，而是蓄意貶抑學生尊嚴，公然侮辱意圖明確。
法官審酌，林男為專業教師，過去已有2次因發言不當遭偵辦紀錄，卻未見改過，且本案未與被害學生和解，態度不佳，最終依成年人故意對少年犯公然侮辱罪判處拘役40日，可易科罰金，附帶民事賠償2萬元。
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