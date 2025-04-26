槍殺2死3傷…6度更審判死刑 死囚陳文魁聲請再審

台南看守所死囚陳文魁委任律師涂欣成，向台南高分院聲請再審及停止刑罰之執行。圖／本報資料照

陳文魁於2000年間為了債務問題，率手下槍殺前台南市崇善里長黃騰禕，造成2死3傷慘劇；陳文魁逃亡期間再犯擄人勒贖，潛逃大陸，經引渡回台，歷審均判處死刑，最高法院6度發回更審後，2009年駁回其上訴定讞。死刑釋憲案出爐，陳文魁已向高分院聲請再審及停止刑罰之執行。

憲法法庭去年9月20日判決大幅度限縮適用死刑的要件，死囚陳文魁服刑已逾20年，委任律師涂欣成提出刑事再審暨停止執行聲請狀，涂欣成說，正等候高分院裁定。

而涂欣成也是為涉入歸仁雙屍命案謝志宏的辯護律師，謝不斷喊冤，經歷了9次死刑定讞，經律師奔走、台南高分檢重啟調查，2020年5月終獲判無罪。

這起命案發生於2000年7月，台南市東區里長聯誼會長黃騰禕與弟弟黃盟宸、司機林世宗及台南市警局教官黃國洲，與兩名男子在台南市崇善路黃騰禕的服務處泡茶，陳文魁與楊哲賢持槍闖入，不顧黃國洲勸阻，朝黃騰禕兄弟、林世宗等5人開槍，打死黃騰緯、林世宗2人，其餘3人受傷，僅黃國洲毫髮無傷。

陳文魁殺人後逃亡，逃亡期間再綁架1名黃姓商人，勒索1000萬，同年中秋節前夕由嘉義沿海偷渡到大陸，12月間因持假護照要搭機，被大陸公安人員逮捕，並羈押2年後遞解回台，並移送台南地檢署歸案。

陳文魁表示，當年黃國洲經營賭場，託黃騰禕向他索債，他才憤而行凶。檢方依陳的供詞破獲黃國洲經營的賭場，黃已被免職判刑。檢方依殺人、擄人勒贖等罪，將陳文魁提起公訴並求處死刑，歷審均判處死刑。

據指出，陳文魁於2000年因為犯下2死3傷的重大槍擊案被判死刑，但犯案後，無時無刻都在後悔。同時，他透過閱讀書本找到心靈的寄託，這些年來已自費購買超過2萬冊的書本，想把捐出來給其他受刑人。