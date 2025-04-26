大學生網交15歲女友 誘拍裸照還帶上床 判刑2年

廖姓大學生去年初透過網路交友軟體結識國二女學生，2人交往為男女朋友，不僅要求少女自拍裸照上傳供其欣賞，還將人帶返住處發生性行為，新北地院日前依法判刑2年，緩刑4年，且1年內接受4場性別平等法治教育課程，可上訴。

判決指出，就讀大學的廖姓男子去年2月初透過網路交友軟體「探探」結識年僅15歲國中女學生，雙方感情迅速升溫，不到1個月即發展為男女朋友關係，去年3月中，廖透過社群軟體IG傳訊「我想看胸部」，要求少女自拍胸部照片上傳供其觀賞，去年3月底將少女帶至其新北市住處發生一夜情，事後為少女母親察覺有異報警處理。