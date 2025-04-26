大立光遭搜索 經理涉「和解先進光」內線交易50萬交保

上市光學大廠大立光昨驚傳遭搜索，檢方複訊後認定大立光經理等4人涉嫌內線交易，命15萬元至50萬元交保。聯合報系資料照

上市光學大廠大立光電公司昨驚傳遭搜索，全案因多年前大立光控訴先進光侵害著作權案，2公司官司和解發布重訊前，有內部人卻違法內線交易，台中地檢署帶回大立光姚姓經理在內等9人列被告，漏夜複訊後依違反證券交易法命姚等4人15萬元至50萬元交保，其餘5人請回。

中檢複訊至今凌晨，認定包括大立光姚姓經理、先進光楊姓女員工，2名外部人士盧姓、廖姓男子等4人違反證券交易法嫌疑重大，但無羈押必要，各命50萬元、15萬元、50萬元，及15萬元交保，另5名被告無保請回。

台中地檢指出，2024年9月經調查局台北市調查處報指揮，偵辦上市大立光公司員工等人涉嫌內線交易案件，指派特殊經濟犯罪防制專組檢察官林思蘋指揮偵辦，昨搜索台中西屯區、南屯區、台北內湖區等15處所，通知9名犯罪嫌疑人、1名證人到案說明，朝證交法偵辦中。

大立光昨也發布重訊，表示本公司以第三方身分配合檢調單位執行搜索調查，因本次調查與公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

經查，全案與大立光10多年前控訴先進光違反著作權案，2公司官司一路打到二審智財法院，最後達成和解，但在大立光發布和解重訊前夕，卻有內部員工掌握內線，交易會被影響到的公司股票。

檢方2013年偵辦大立光控告先進光侵害著作權案，當時大立光4名離職工程師跳槽至先進光，卻同時將前東家屬營業秘密的「點膠針頭結構」、「遮光片送料機構」攜帶至先進光，當研發參考、抄襲，還重製仿冒圖形拿去向申請專利，經大立光提告。

法院2021年1月，依擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪判4名工程師6月、先進光判罰金60萬元；上訴二審智慧財產及商業法院4人均獲緩刑。

智財法院審酌，依會計師鑑識結果，認為大立光所受損害至少相當於所投入的研發成本為5億1032萬1123元，依營業秘密法規定3倍懲罰性賠償，判處先進光應賠償大立光15億2247萬639元；事後大立光以以總額5.984億元，認購先進光15.2%股權和解。