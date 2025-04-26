里長詐補償金收押 貪汙起訴

台中市南屯區春安里長閻新懃涉嫌和廠商掛鉤，藉由申請文山焚化爐回饋補償金，向中市環保局請款買150個按摩枕當父親節禮品，贈送弱勢里民，實際只採購60個，差額5萬多元放進自己口袋。檢方將閻女聲押獲准，1個月內偵結，依貪汙等罪嫌起訴閻與江姓女廠商。

台中地檢指出，閻新懃（62歲）2022年透過南屯區公所，向環保局提焚化爐回饋金使用計畫書，預計採購單價665元的按摩枕，當作父親節活動禮品，致贈里內150名獨居老人、中低收入戶等弱勢里民。

調查發現，閻女和臻贊公司江姓負責人共謀，江向上游供貨業者僅訂購60個按摩枕交貨；臻贊卻開立150個不實交易數量的統一發票，再交由閻女向南屯區公所申請核銷，撥付公款到該公司帳戶。檢方查出，中間差額扣稅後為5萬6790元，江姓負責人將這筆錢領出後全數交給閻，彼此並未朋分，江女雖未得好處，但考量和里長長期合作，才答應共謀。