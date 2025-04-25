三中案唯一有罪 法官今裁定蔡正元須戴電子腳環科技監控

國民黨前立委蔡正元。聯合報系資料照

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判蔡3年6月徒刑、商業會計法6月徒刑，得易科罰金，成為三中案唯一有罪被告。案件纏訟至今7年，台灣高等法院今開庭，蔡正元被當庭裁定須受電子腳環科技監控。

高院指出，蔡正元涉犯業務侵占及違反商業會計法等罪，經一審分別判處3年6月、6月徒刑在案，且一審認定蔡正元犯罪所得高達2億餘元，有高額的沒收責任，衡情有強烈逃亡動機。

高院表示，又蔡正元先前限制出境出海的總期間，已幾乎達到法律規定的5年上限，因而未再予延長，但蔡正元之後頻繁出入國境，合議庭綜合考量後，為確保日後審判程序的順利進行，今日裁定被蔡正元配戴電子腳環，接受科技設備監控，每日電子報到。

一審判決指出，中投公司2006年4月27日和郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均簽約出售中影股權，羅、莊也和阿波羅負責人蔡正元約定，由阿波羅公司擔任股權交易平台，蔡擔任受託人，負責處理計算和交付款項事宜。

然而，中影股權出售後，股款理應屬於阿波羅公司，再待三方當事人協議分配，但高達4億3244萬元的款項信託交付給蔡正元後，蔡因「個人需求」侵吞2億8032萬元為己用，並故意未揭露股款信託事項，害記帳業者漏登會計項目，導致阿波羅公司財務報表不實。

一審認為，蔡正元犯刑法業務侵占罪、背信罪、商業會計法故意遺漏會計事項不為記錄致財務報表不實罪，且蔡以立委身分仲介中影股權交易案，又利用擔任阿波羅公司負責人的機會，掏空登記於阿波羅公司名下股票出售後的款項、資產，嚴重侵害公司及三方當事人權益，破壞交易安全，另故意遺漏會計事項，致阿波羅公司資產負債表不實，行為不當。

判決指出，蔡正元身為前民意代表，學經歷俱佳，理應知悉遵守法律的重要，但訴訟期間一再飾詞狡辯，無任何悔意，態度難謂良好，審酌蔡無前科紀錄，素行尚佳，考量犯罪動機、手段及家庭狀況等一切情狀，判3年6月、6月徒刑，沒收犯罪所得。

另外，蔡正元和妻子洪菱霙被控將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，挪用基金會款項支付房款和裝潢費，涉犯公益侵占罪；但洪菱霙、洪信行被控業務侵占、背信、洗錢等指控皆判決無罪。