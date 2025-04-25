快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

聽新聞
0:00 / 0:00

首輛打詐宣傳車彰化溪湖區跑透透 大街小巷洗腦民眾

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

很多人對「修理紗窗、紗門」大街小巷穿梭做生意的小貨車有印象，彰化縣溪湖警分局獲警友會贊助，今起出動反詐騙宣傳車到溪湖區三鄉鎮跑透透，要把識詐、打詐意識深入村里，加強民眾防詐意識。

溪湖警分局今在分局辦公大樓廣場舉辦防詐宣導車啟動儀式，邀請八點檔連續劇主題曲主唱楊惠絜助陣，溪湖警分局警察志工20多人拿手牌、宣傳布條，啟動儀式場面熱鬧又有星光。「溪警防詐宣導車」目前1輛，由警友會贊助費用，先在溪湖區三鄉鎮試跑一個月。

溪湖警分局長楊宏澤說，某次與警友辦事處主任許增鏞談到防詐，兩人忽然靈光一現，從小到大沿街廣播「修理紗窗、紗門」宣傳車，重複播放廣告詞令人印象深刻，如果識詐也複製這個模式，必能有效「洗腦」加強民眾防詐的警戒心，於是推出彰化縣第一輛防詐宣傳車。

許增鏞表示，防詐宣傳車會穿梭溪湖、埔鹽、埔心三鄉鎮的大街小巷，播放分局長楊宏澤錄製的反詐、識詐宣傳內容，民眾多聽幾遍就有印象，希望大家能提高警覺不輕信陌生人來電、加LINE的投資、借款等詐騙手法。

「我的歌唱班學生手機會出現邀請點入競賽網站按讚。」楊惠絜說，這類競賽網站要求輸入個資，一旦輸入就出現一連串詐騙網頁，她和學生互相提醒不要被騙。

彰化縣溪湖警分局、警友會今出動宣傳車宣導識詐。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警分局、警友會今出動宣傳車宣導識詐。記者簡慧珍／攝影

網站 詐騙

延伸閱讀

「北喬友、南黃金」彰化兩都市危樓 喬友已先拆 黃金帝國今起開拆

彰化員林黃金帝國2026年拆完 擬建地上22層住商大樓

彰化藍營動員上凱道 議員：民進黨激化兩岸緊張 為救民主站出來

去年全球遭詐騙金額達6880億美元 Google與數發部合作打詐

相關新聞

為中1千元…她變造發票遭判關5月 可易科罰金1天1千元

吳姓女子為了換取統一發票中獎1000元，竟用剪貼的方式變造統一發票中獎號碼，到超商換取1000元中獎現金，被財政部南區國...

首輛打詐宣傳車彰化溪湖區跑透透 大街小巷洗腦民眾

很多人對「修理紗窗、紗門」大街小巷穿梭做生意的小貨車有印象，彰化縣溪湖警分局獲警友會贊助，今起出動反詐騙宣傳車到溪湖區三...

竹市衛生局前科長收賄包庇廠商重判16年 她辯「行政疏失而已」

新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長涉嫌利用職務之便，替廠商本該受罰的1190件案件規避處分，再從中收賄，鄭女否認犯行，...

擦撞事故等2天機車騎士才就診提告 法官這原因判貨車駕駛無罪

王姓男子今年1月31日中午駕駛小貨車，行經台南東區東門路一段與該路段151巷口，欲向左迴轉至對向車道時，剛好葉姓男子騎機...

夫妻爭吵丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 嘉義法院因這理由判緩刑

嘉義劉姓男子與妻子感情不睦，被控去年7月12日晚上，以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，掐脖子，所幸劉母及時制止，嘉檢將劉男以殺...

獨／法院重判16年！竹市衛生局前科長收賄替廠商規避千件裁罰

新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長涉嫌利用職務之便，替廠商本該受罰的千件案件規避處分，再從中收賄。新竹地方法院宣判，鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。