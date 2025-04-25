首輛打詐宣傳車彰化溪湖區跑透透 大街小巷洗腦民眾

很多人對「修理紗窗、紗門」大街小巷穿梭做生意的小貨車有印象，彰化縣溪湖警分局獲警友會贊助，今起出動反詐騙宣傳車到溪湖區三鄉鎮跑透透，要把識詐、打詐意識深入村里，加強民眾防詐意識。

溪湖警分局今在分局辦公大樓廣場舉辦防詐宣導車啟動儀式，邀請八點檔連續劇主題曲主唱楊惠絜助陣，溪湖警分局警察志工20多人拿手牌、宣傳布條，啟動儀式場面熱鬧又有星光。「溪警防詐宣導車」目前1輛，由警友會贊助費用，先在溪湖區三鄉鎮試跑一個月。

溪湖警分局長楊宏澤說，某次與警友辦事處主任許增鏞談到防詐，兩人忽然靈光一現，從小到大沿街廣播「修理紗窗、紗門」宣傳車，重複播放廣告詞令人印象深刻，如果識詐也複製這個模式，必能有效「洗腦」加強民眾防詐的警戒心，於是推出彰化縣第一輛防詐宣傳車。

許增鏞表示，防詐宣傳車會穿梭溪湖、埔鹽、埔心三鄉鎮的大街小巷，播放分局長楊宏澤錄製的反詐、識詐宣傳內容，民眾多聽幾遍就有印象，希望大家能提高警覺不輕信陌生人來電、加LINE的投資、借款等詐騙手法。

「我的歌唱班學生手機會出現邀請點入競賽網站按讚。」楊惠絜說，這類競賽網站要求輸入個資，一旦輸入就出現一連串詐騙網頁，她和學生互相提醒不要被騙。